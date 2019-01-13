حذف اعتبارات دریاچه ارومیه از بودجه ۹۸ شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلالی روز یکشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر حذف اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال ۹۸، خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه در طول سال های گذشته در هیچ‌ یک از لوایح بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری مستقلی نبوده است.

وی افزود: همه ساله اعتبارات این دریاچه توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌شود و این سازمان پس از تصویب اعتبار در هیات وزیران نسبت به تخصیص بودجه اقدام می‌کند.

جلالی ادامه داد: بطور مثال در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۴۵۷ میلیارد ریال به‌عنوان سهم استان آذربایجان‌شرقی در اواسط سال پس از تصویب در هیات وزیران، توسط سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تامین و به استان ابلاغ شد.

معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ نیز همین شیوه طی خواهد شد و خبر حذف اعتبارات دریاچه از لایحه بودجه ۹۸ از اساس نادرست و بی‌‌پایه است.