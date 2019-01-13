نمایشگاه نقاشی پشت شیشه قاجاری برگزار شد/«نقش آق ماشالا پشت شیشه»

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از مجموعه شخصی استاد محمدجواد بخشی زاده انتخاب شده تا ۳ بهمن ماه در نگارخانه تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ادامه دارد.
ماشاالله افشار(آق ماشالا) متولد سالها قبل متوفی به سالها ۱۳۵۰ هجری خورشیدی پیش از این در هیچ نمایشگاه گروهی و یا انفرادی شرکت نکرده است چرا که در زمانهای که او زیسته و نیز این دنیا را ترک کرده گالریها اصلا وجود خارجی نداشتهاند.
در بخشی از معرفی این نمایشگاه آمده است: «آثار باقی مانده از او به تقریب همینهاست که در این نمایشگاه مشاهده میکنید چرا که تمام حمامهایی که او نقاشی کرده را جور زمانه ویران ساخته از میان این حمامها باید به آخرین اثر او حمام نقشک سر بازار وکیل شیراز اشاره کرد که تخریب و به پاساژ تبدیل شده است. وی از معدود مردمان زمانه خود بود که از هنر ارتزاق مینمود او دکان نقشگری در پشت مسجد نو شیراز داشته و در آنجا به جهت نقاشی اماکن مختلف سفارش میگرفته است؛ اما در نهایت هنگامی که از صاحب این مجموعه درباره آق ماشالا پرسیدیم او تنها به این چند جمله بسنده کرد: او مردی تنها و غریب بود در غربت خود زیست و در همان غربت نیز چشم از جهان فروبست.»
مجموعه حاضر سفارشات محمدجواد بخشیزاده از پیشکسوتان هنر تئاتر و صاحب قهوهخانه چهارفصل واقع در پشت بازار وکیل است که به صورت سفارش و پیش خرید در روزهای تنگ دستی آق ماشالا در جهت کمک مالی به وی خریداری و تا به امروز نگهداری شده است.
نکته قابل توجه آنکه آق ماشالا خانهای نداشته و در همان دکان خود زندگی را میگذرانده تا روزی که در همان دکان دارفانی را وداع گفته و پس از چند روز مردم از بوی جنازه وی متوجه مرگش میشوند. اما چند نکته دربارهی نقاشی پشت شیشه حگایت از این دارد که این نقاشی که به تقریب در دوره صفویه از اروپای شرقی و هند و چین وارد ایران شدهاست از بنیاد با ویترای(نقاشی روی شیشه) و نقاشی روی بوم متفاوت است؛ در این کار هنرمند به عکس نقاشی معمول ابتدا جزئیات را نقش کرده و سپس میتواند به کلیات بپردازد به این معنا که در یک چهره ابتدا چشم و ابرو و پردازها و سپس رنگ چهره و سپس رنگ زمینه باید نقش شوند و نیز اگر در این نقاشی اشتباهی صورت گیرد قابل اصلاح نبوده و باید آن را یکسره پاک و از ابتدا کار را شروع کرد.
آنچه اهمیت این آثار را چندان میکند این نکته است که تکنیک نقاشی پشت شیشه امروزه منسوخ شده و استادی ندارد؛ ماشاالله افشار نقاش حمام و پشت شیشه در شیوه رایج قاجاری آن در شیراز است که تا اواسط دوره پهلوی ادامه داشت.
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