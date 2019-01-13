«مخمصه» را با صدا و تصویری متفاوت تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «مخمصه» محصول ۱۹۹۵ به کارگردانی مایکل مان و با حضور آل پاچینو، رابرت دنیرو، وال کیلمر، اشلی جاد، ناتالی پورتمن، ایمی برنمن، تام سایزمور، دیان ورونا، جان وویت دنیس هایسبرت، کوین کیج، ویلیام فیچنر، دنی ترجو، روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده می‌شود و پس از آن همراه با نمایش مستندهایی مرتبط با این فیلم، مورد نقد و بررسی و گفتگو با حاضران قرار می‌گیرد.

امیر قادری منتقد سینما، کارشناس دومین نشست باشگاه فیلم سینماتک تهران است. ‌

این فیلم برای نخستین بار با صدا و تصویری متفاوت در سینما تک کلاسیک تهران نمایش داده می‌شود.