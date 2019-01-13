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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

تجدید خاطره با یک فیلم خاطره‌ساز؛

«مخمصه» را با صدا و تصویری متفاوت تماشا کنید

«مخمصه» را با صدا و تصویری متفاوت تماشا کنید

نسخه باکیفیت متفاوتی از فیلم تحسین‌شده «مخمصه» به کارگردانی مایکل مان در فرهنگسرای ارسباران اکران و سپس نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «مخمصه» محصول ۱۹۹۵ به کارگردانی مایکل مان  و با حضور  آل پاچینو، رابرت دنیرو، وال کیلمر، اشلی جاد، ناتالی پورتمن، ایمی برنمن، تام سایزمور، دیان ورونا، جان وویت دنیس هایسبرت، کوین کیج، ویلیام فیچنر، دنی ترجو، روز چهارشنبه  ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده می‌شود و پس از آن همراه با نمایش مستندهایی مرتبط با این فیلم، مورد نقد و بررسی و گفتگو با حاضران قرار می‌گیرد.

امیر قادری منتقد سینما، کارشناس دومین  نشست باشگاه  فیلم سینماتک تهران است. ‌

این فیلم برای نخستین بار با صدا و تصویری متفاوت در سینما تک کلاسیک تهران نمایش داده می‌شود.

کد مطلب 4511706

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