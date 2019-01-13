به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهر برداری متروی تهران، بزرگذاشت روز پرستار با حضور کودکان مبتلا به ای بی هدف از اجرای آن را توسعه و ارتقای فرهنگ سلامت اجتماعی و افزایش سلامت جسمانی عنوان کرد و افزود: این برنامه با حضور جمعی از کودکان مبتلا به بیماری صعب العلاج «ای‌بی» که به بیماری پروانه‌ای نیز شناخته می‌شود و خانواده آن‌ها برگزار شد.

احسان بیسادی معرفی این بیماری به مردم و جذب حامی برای انجمن‌های خیریه فعال در این زمینه افزود: این برنامه در پی پویش مردمی با عنوان «ای‌بی واگیر ندارد» و با همکاری و مشارکت سازمان مردم نهاد «خانه ای‌بی» برگزار شد و اطلاع رسانی صحیح و ارتقا سطح آگاهی مردم به خصوص مسافران شهر زیرزمینی در زمینه شناخت از این بیماری ژنتیکی از دیگر اهداف برگزاری این برنامه بود.

بیسادی با اشاره به ظرفیت مناسب اجتماعی و فرهنگی مترو به عنوان بزرگترین سازه حمل و نقل درون شهری در تشریح برگزاری این برنامه گفت: در این برنامه شاد و با ایجاد محیطی با نشاط، پروانه‌های عزیز شهر شاهد اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مانند مولودی خوانی، موسیقی، اجرای مسابقه و استند آپ کمدی توسط گروه‌های هنری بودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در پایان خاطر نشان کرد: کلیه سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد با مشارکت کارگروه ره‌آورد فرهنگی این معاونت از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مترو استفاده کنند.