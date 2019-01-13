به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در سومین جلسه ستاد نماز جمعه شهر فیروزان، اظهار کرد: همدلی و هم‌نوایی ایجادشده طی سال‌های اخیر در شهرستان نهاوند و فیروزان باعث سازندگی و توسعه‌ منطقه شده و بارقه‌های امید را در دل مردم ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه بعضی حواشی و سیاسی‌کاری‌ها باعث عدم توجه مسئولین به مردم شهرستان شده بود که نتیجه‌ آن عقب‌افتادگی و عدم توسعه‌ شهرستان شد، گفت: امروز در سایه‌ همدلی مردم و مسئولین، با تلاش‌های فراوان اقدامات مؤثر و مفیدی انجام‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف ۵۵ کیلومتر راه نهاوند- فیروزان به سه‌راهی کنگاور در ردیف پروژه‌ ملی، گفت: خوشبختانه این پروژه هم‌اکنون در حال احداث و تجهیز کارگاه و آغاز فاز دوم عملیات تعریض است.

وی با تأکید امروز مردم «خزل» با اطمینان خاطر می‌توانند به ایستگاه راه‌آهن مراجعه و پس از تهیه‌ بلیت به مقاصد موردنظرشان سفر کنند، گفت: این مهم می‌تواند در حوزه‌های اشتغال و صنعت نیز در شهرستان کارایی داشته باشد.

بهرام نیا با اشاره به تحقق مطالبه‌ چهار دهه‌ مردم علی‌الخصوص کشاورزان از مسئولین برای ساخت کارخانه‌ قند و شکر، گفت: بزرگ‌ترین کارخانه‌ قند و شکر کشور با اشتغال‌زایی مستقیم حدود ۳۰۰ نفر در نهاوند کلنگ زنی شده و هم‌اکنون در حال ساخت و احداث این پروژه‌ بزرگ هستیم.

وی در ادامه از ساماندهی و اتمام بهسازی ۵۱ روستا که ۵ روستای آن واقع در خزل شرقی است و برای این ۵ روستا ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته خبر داد و گفت: جذب اعتبار و احداث درمانگاه ۱۱ تختخوابی شهر فیروزان که مطالبه‌ به‌حق مردم بوده و درگذشته با بی توجهی‌های فراوان روبرو بوده با تلاش و رایزنی‌های متعدد و با استفاده از ظرفیت‌های بنیاد علوی ساخته و افتتاح آن در دهه‌ فجر انجام خواهد شد.

وی تأمین اعتبار ساخت ۵ مدرسه از محل اعتبارات بنیاد برکت، تعریض محورهای روستایی نهاوند و خزل به طول ۷۶ کیلومتر، جذب یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان اعتبار برای شهرداری فیروزان، پیست دومیدانی و زمین چمن فیروزان را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام و یا انجام‌شده برای بخش خزل و شهر فیروزان نهاوند عنوان کرد.