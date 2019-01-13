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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

درمانگاه ۱۱ تختخوابی شهر فیروزان دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

درمانگاه ۱۱ تختخوابی شهر فیروزان دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

نهاوند - نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: درمانگاه ۱۱ تختخوابی شهر فیروزان نهاوند همزمان با ایام دهه فجر افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در سومین جلسه ستاد نماز جمعه شهر فیروزان، اظهار کرد: همدلی و هم‌نوایی ایجادشده طی سال‌های اخیر در شهرستان نهاوند و فیروزان باعث سازندگی و توسعه‌ منطقه شده و بارقه‌های امید را در دل مردم ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه بعضی حواشی و سیاسی‌کاری‌ها باعث عدم توجه مسئولین به مردم شهرستان شده بود که نتیجه‌ آن عقب‌افتادگی و عدم توسعه‌ شهرستان شد، گفت: امروز در سایه‌ همدلی مردم و مسئولین، با تلاش‌های فراوان اقدامات مؤثر و مفیدی انجام‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف ۵۵ کیلومتر راه نهاوند- فیروزان به سه‌راهی کنگاور در ردیف پروژه‌ ملی، گفت: خوشبختانه این پروژه هم‌اکنون در حال احداث و تجهیز کارگاه و آغاز فاز دوم عملیات تعریض است.

وی با تأکید امروز مردم «خزل» با اطمینان خاطر می‌توانند به ایستگاه راه‌آهن مراجعه و پس از تهیه‌ بلیت به مقاصد موردنظرشان سفر کنند، گفت: این مهم می‌تواند در حوزه‌های اشتغال و صنعت نیز در شهرستان کارایی داشته باشد.

بهرام نیا با اشاره به تحقق مطالبه‌ چهار دهه‌ مردم علی‌الخصوص کشاورزان از مسئولین برای ساخت کارخانه‌ قند و شکر، گفت: بزرگ‌ترین کارخانه‌ قند و شکر کشور با اشتغال‌زایی مستقیم حدود ۳۰۰ نفر در نهاوند کلنگ زنی شده و هم‌اکنون در حال ساخت و احداث این پروژه‌ بزرگ هستیم.

وی در ادامه از ساماندهی و اتمام بهسازی ۵۱ روستا که ۵ روستای آن واقع در خزل شرقی است و برای این ۵ روستا ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته خبر داد و گفت: جذب اعتبار و احداث درمانگاه ۱۱ تختخوابی شهر فیروزان که مطالبه‌ به‌حق مردم بوده و درگذشته با بی توجهی‌های فراوان روبرو بوده با تلاش و رایزنی‌های متعدد و با استفاده از ظرفیت‌های بنیاد علوی ساخته و افتتاح آن در دهه‌ فجر انجام خواهد شد.

وی تأمین اعتبار ساخت ۵ مدرسه از محل اعتبارات بنیاد برکت، تعریض محورهای روستایی نهاوند و خزل به طول ۷۶ کیلومتر، جذب یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان اعتبار برای شهرداری فیروزان، پیست دومیدانی و زمین چمن فیروزان را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام و یا انجام‌شده برای بخش خزل و شهر فیروزان نهاوند عنوان کرد.

کد مطلب 4511710

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