شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توده هوای سرد چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: بر اساس نقشه های هواشناسی از امروز با ورود یک سامانه بارشی به استان، تا اواخر وقت روز سه شنبه بارش برف و باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید، کولاک برف در ارتفاعات و کاهش دید در سطح استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شدت بارش ها برای اواخر وقت یکشنبه و طی روز دوشنبه در سراسر استان و به ویژه برای نواحی غرب و جنوب استان (کوهرنگ، اردل، لردگان) است.

وی تاکید کرد: موج اول این سامانه اواخر وقت سه شنبه استان را ترک خواهد کرد و موج دوم از بعدازظهر چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب بارش برف، وزش باد شدید و کولاک خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارشهای موج دوم نسبت به موج اول ضعیفتر پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: روز پنجشنبه وزش باد شدید انتظار می رود و از بعدازظهر پنج شنبه نفوذ تدریجی هوای سرد به استان موجب کاهش دماهای کمینه و بیشینه خواهد شد و توده هوای سرد تا یکشنبه آینده بر استان حاکم خواهد بود.