به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سلیم نیساری از بلندپایه‌ترین حافظ‌پژوهان و نسخه‌شناسان ایرانی، پس از عمری پرتوافشانی، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ چشم از جهان فروبست.

در این پیام آمده است: دکتر نیساری با نامی روشن و شایسته‌ تحسین در کارنامه‌ حافظ‌پژوهی، از پویاترین، دقیق‌ترین و علمی‌ترین حافظ‌شناسان معاصر بود. آثار گرانمایه‌ زنده‌یاد دکتر نیساری از استوارترین مراجع حافظ‌شناسی است؛ کتاب‌هایی همچون: «غزل‌های حافظ» که بر اساس ۴۳ نسخه خطی قرن نهم فراهم آمده بود، «نسخه‌های خطّی قرن نهم حافظ»، «دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ»، «مقدمه‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ» و «تصحیح دیوان حافظ (بر اساس ۴۸ نسخه‌ خطی سده‌ی نهم)».

در مهرماه سال ۱۳۸۷ مرکز حافظ‌شناسی به‌پاس تلاش‌های ستودنی شادروان نیساری در تصحیح غزل‌های حافظ و پژوهش‌های دقیق او در نسخه‌های کهن دیوان حافظ سومین «نشان درجه‌ یک علمی» خود را به این استاد فرزانه اهدا کرده است.

مرکز حافظ‌شناسی اینک با اندوه فراوان درگذشت این استاد فرزانه و حافظ‌شناس گرانمایه را به خانواده‌ محترم، و جامعه‌ ادبی و فرهنگی ایران تسلیت می‌گوید و برای آن سفرکرده، شادی روان و آمرزش الهی مسألت می‌کند.