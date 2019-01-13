شهردار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در دیدار با شهردار جدید کرمانشاه اظهار داشت: شهردار جدید از تجربیات خود در مدیریت شهری کرمانشاه به نحو احسن و اکمل استفاده کند.

وی افزود: کرمانشاه سختیها و ناملایمتی‌های بسیاری کشیده است و اکنون مستحق تلاش و خدمت رسانی فراوان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: در حاشیه شهر کرمانشاه مناطقی وجود دارد که از هرگونه خدمات و اصلاحات شهری بی نصیب هستند و این شایسته شهر کرمانشاه نیست.

وی گفت: امید است با روحیه جهادی و خدمت گزاری چهره ی شهر کرمانشاه به جایگاه واقعی خود نزدیک و خدمات شهری در سطح مناسبی به شهروندان ارائه شود.

سعید طلوعی شهردار کرمانشاه هم در این دیدار گفت: بحمدالله با روحیه همدلی ، وحدت و وفاق با مجموعه همکاران و شورای اسلامی شهر کار را شروع کرده ایم و با تلاش و کوشش در راستای خدمت رسانی پاسخگوی محبت‌های همشهریان خواهیم بود.