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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

شهردار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد

شهردار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد

کرمانشاه_شهردار جدید کرمانشاه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در دیدار  با شهردار جدید کرمانشاه اظهار داشت: شهردار جدید از تجربیات خود در مدیریت شهری کرمانشاه به نحو احسن و اکمل استفاده کند.

وی افزود: کرمانشاه سختیها و ناملایمتی‌های بسیاری کشیده است و اکنون مستحق تلاش و خدمت رسانی فراوان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: در حاشیه شهر کرمانشاه مناطقی وجود دارد که از هرگونه خدمات و اصلاحات شهری بی نصیب هستند و این شایسته شهر کرمانشاه نیست.

وی گفت: امید است با روحیه جهادی و خدمت گزاری چهره ی شهر کرمانشاه به جایگاه واقعی خود نزدیک و خدمات شهری در سطح مناسبی به شهروندان ارائه شود.

سعید طلوعی شهردار کرمانشاه هم در این دیدار گفت: بحمدالله با روحیه همدلی ، وحدت و وفاق با مجموعه همکاران و شورای اسلامی شهر کار را شروع کرده ایم و  با تلاش و کوشش در راستای خدمت رسانی پاسخگوی محبت‌های همشهریان خواهیم بود.

کد مطلب 4511718

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