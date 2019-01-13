کارگاه بین المللی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه بین المللی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و نقش آن در توانبخشی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۴ و ۲۵ دی ماه با تدریس و آموزش پروفسور Michael Nitsche مدیر دپارتمان روانشناسی و علوم اعصاب مرکز تحقیقات Leibniz دورتموند آلمان در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش جامع و تخصصی تحریک الکتریکی مغز در حوزه توانبخشی و آموزش مبانی الکتروفیزیولوژیک و کاربرد بالینی روش تحریک الکتریکی مغز در بیماران سکته مغزی برای درمان موارد اختلالات زبانی گفتاری و نیز اختلالات حرکتی و شناختی است.

تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه یکی از روش‌های نوین با دیدگاه علوم اعصاب است که بطور گسترده‌ای در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل توجهی در زمینه های روانشناختی و روانپزشکی و اختلالات حرکتی گزارش شده ‌است.