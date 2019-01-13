ضوابط نما و انتشار برخط تصاویر بناهای تاییدی کمیته بنا تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران ۲ پیشنهاد طرح کرد که یکی به تدوین و اعلام عمومی ضوابط و طراحی و اجرای نمای بناهای شهر تهران می‌پرداخت و پیشنهاد دیگر به انتشار تصاویر سه بعدی نماهای مورد تایید کمیته‎های نما اشاره داشت تا از اعمال نظر سلیقه‏‌ای در این زمینه جلوگیری کند.

در این جلسه بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، اصلاحیه‎ای برای تبصره ۱۶ لایحه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» پیشنهاد داد که بر اساس این پیشنهاد، معاونت معماری و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین، اعلام عمومی ضوابط و طراحی و اجرای نمای بناهای شاخص، نمای ساختمان‎های عمومی و دولتی و همچنین ضوابط طراحی نمای ویژه هریک از مناطق شهر تهران و حوزه‌های هویتی ویژه به همراه شیوه پایش حسن اجرای آن را با توجه به اسناد فرادست حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نموده و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

وی در توضیح این پیشنهاد عنوان کرد: جلسه گذشته صحبتی در مخالفت کلی با این طرح داشتم که ناظر بر این بود که اگر قواعد و ضوابط روشن باشد که تکلیف قانونی شهرداری در طرح جامع و تفصیلی هم بود که ضوابط نما را در هر منطقه مشخص و ابلاغ کند، دیگر نیاز به ایجاد کمیته‌ نداریم که بخواهد ضوابط را تشخیص دهد. الان چون ضوابط مشخص نیست این نیاز وجود دارد که کمیته‌ها شکل بگیرد اما اگر شهرداری تهران همانطور که در طرح جامع مکلف بوده، ضوابط را ابلاغ کند دیگر این نیاز وجود نخواهد داشت. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که شهرداری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تدوین، اجرایی کردن، اعلام عمومی ضوابط طراحی و اجرای بناها و شیوه پایش حسن انجام آن در شهرداری اقدام کند.

آروین با اشاره به لزوم وجود ضابطه در بحث نما تاکید کرد: دوستان می‌گویند حالا چون چنین ساز و کاری نیست، نیاز هست که کمیته‌های نما شکل بگیرند، اما اگر تا پایان سال ۹۸ بتوانیم به چیز مشخصی برسیم، دیگر این نیاز وجود ندارد.

این پیشنهاد با ۱۹ رای موافق از ۲۰ عضو حاضر در صحن تصویب شد.

آروین در ادامه پیشنهادی را طرح کرد که کمیته‌های نمای مناطق تنها تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و حداکثر تا پایان سال ۹۸ به فعالیت خود ادامه بدهند تا این ضوابط تدوین شوند.

وی در توضیح این پیشنهاد گفت: من فکر می‌کنم اگر محدودیت زمانی برای فعالیت این کمیته‌ها نگذاریم، فعالیت کمیته‎های نما همچنان ادامه پیدا می‌کند و این ضوابط هم هیچ وقت تدوین و نظام‌مند نمی‎شود. اگر این کمیته‌ها به صورت انحصاری به بحث نما ورود کند ما یک امضای طلایی به این کمیته‎ها داده‌ایم.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند همچنین در واکنش به اینکه برخی از اعضای شورا معتقدند که برای نما نمی‎شود ضابطه گذاشت نیز عنوان کرد: من معتقدم که می‌شود برای نما ضابطه گذاشت. الان در کشورهای اروپایی نماهای چشم‌نوازی وجود دارد. سؤال اینجاست که مگر کمیته دارند؟ آنها ضوابط مشخصی دارند. در این راستا ضوابط باید خیلی روشن باشد و اگر قرار باشد عده‌ای بنشینند و بگویند آیا این نما با ضوابط هماهنگ هست یا نه، به نظر من قطعا فسادزاست. ما هیچ وقت از این نوع کمیته‎ها تجربه خوبی نداشته‎ایم.

این پیشنهاد مورد تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت.

در ادامه جلسه، بهاره آروین پیشنهاد انتشار برخط نماهای تصویبی در کمیته‌های نما را طرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم حداقل برای اینکه آرایی که کمیته‎های نما صادر می‏‌کنند، بیش از حد سلیقه‌ای نشود و نظارتی همگانی هم در تطابق با ضوابط وجود داشته باشد علاوه براینکه بنا بر مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» آرای کمیته نما منتشر خواهد شد، نماهایی که در کمیته‌های نما تصویب می‌شوند نیز هم به صورت سه‌بعدی و هم به صورت فایل پی‎دی‌اف بر روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران برای هر پرونده شهرسازی منتشر شود.

این پیشنهاد به اتفاق آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت.