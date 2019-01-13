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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

به مناسبت روز پرستار؛

پرستاران داوطلب هلال احمر استان یزد تجلیل شدند

پرستاران داوطلب هلال احمر استان یزد تجلیل شدند

یزد ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از پرستاران داوطلب هلال احمر استان یزد تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی زاده صبح امروز در دیدار با جمعی از پرستاران مراکز درمانی استان یزد به ویژه پرستاران داوطلب جمعیت هلال احمر اظهار داشت: ولادت حضرت زینب (س) یادآور جانفشانی‌ها و ایثارگی های قشری فهیم و فرهیخته از جامعه است که خواب شیرین و زندگی آرام را بر خود حرام کرده و در شب‌های تار بیماری، بر تن رنجور بیماران مرهمی با مهر می نشانند.

وی بیان کرد: در این میان در جمعیت هلال احمر که فعالیت‌هایش با هدف تسکین آلام بشری و به صورت داوطلبانه صورت می گیرد، شاهد حضور پرستاران داوطلبی هستیم که بدون دغدغه نان و نام، دل در گرو خدمت به خلق خدا بسته اند و در برنامه های عام المنفعه و بشردوستانه جمعیت، مشارکتی فعال، پویا و مؤثر دارند.

حرازی‌زاده یادآور شد: اهمیت تلاش‌های این پرستاران داوطلب به ویژه در اجرای برنامه کاروان سلامت، هنگامی هویدا می شود که این بندگان مهربان خدا، بی‌هیچ چشمداشت، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت انسان های محروم و رنجدیده حتی در مناطق صعب العبور را به عنوان آرمانی حرفه ای، پیشه خود ساخته و با استفاده از توانمندی های علمی خویش و بهره مندی از سیره های اخلاقی، انسانی و دینی، در عرصه سلامت جامعه، نقش آفرینی می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن تجلیل از زحمات پرستاران اظهار داشت: پرستاری شغل بسیار شریفی است که سختی ها و مشقت های ویژه خود را دارد و کار پرستاری کاری درآمیخته با تلخی و شیرینی‌های بسیار است.

به گزارش مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد امروز به همراه معاون بهداشت و درمان هلال احمر استان و رئیس شعبه هلال احمر شهرستان از بیمارستان‌های استان بازدید کرده و روز پرستار را به پرستاران به ویژه پرستاران داوطلب هلال احمر تبریک گفتند.

در این بازدید از پرستاران بیمارستان‌های شهید رهنمون، مجیبیان، مرتاض، شهید صدوقی و گودرز تقدیر شد.

کد مطلب 4511736

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