به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح های اشتغالزایی و تولیدی در شهرستان دشتستان اظهار داشت: دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر محسوب می‌شود و تعداد زیادی از جمعیت این شهرستان در عرصه کشاورزی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در راستای توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته است و در شهرستان دشتستان نیز شاهد اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در افزایش کشاورزی و آبیاری هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: ضروری است که نسبت به توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی در شهرستان دشتستان اقدام شود.

وی با اشاره به حمایت از راه اندازی تاسیسات و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی در شهرستان رشت استان بیان کرد: ۳۰ واحد سردخانه با ظرفیت ۲۸ هزار تن در شهرستان دشتستان مشغول به فعالیت است.

منوچهری ادامه داد: امسال ۱۸ واحد سردخانه جدید با ظرفیت ۲۰ هزار تن در روستاهای شهرستان دشتستان با اعتبار ۲۹۰ میلیارد ریال اجرایی شده است که در آینده نزدیک شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها خواهیم بود.