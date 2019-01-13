جمعیت روستایی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی ویژه دهیاران با رویکرد توسعه اقتصادی روستایی در پرتو توجه به گردشگری و بوم گردی طی سخنانی بر توسعه پایدار روستایی تاکید کرد و گفت: دهیاران در عمران و آبادانی روستاها نقش بسزایی دارند و باید به توسعه متوازن روستاها کمک کنند.

وی به توسعه علم و تخصص در کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: هر کشوری در مسیر توسعه علمی و تخصصی قرار نگیرد، دچار یک عقب‌ماندگی بزرگ خواهد شد.

استاندار تهران با بیان این که ۳۰ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور روستایی بوده است، گفت: در حال حاضر متاسفانه این مسئله بر عکس شده است، چرا که ما نتوانستیم نسل مدرن مسلح به بهره مندی از علم و فناوری را در روستاها نهادینه کنیم.

محسنی بندپی از در نظر گرفتن رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار، معادل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی خبر داد و گفت: باید به مزیت های نسبی هر منطقه از روستاهای کشور توجه کرده و شغل متناسب با مناسبات روز و علم و تخصص جوانان روستایی ایجاد کنیم و تمام تلاش خود را به کار بگیریم، تا زمینه توسعه پایدار در روستاها فراهم شود.

وی با بیان این که دهیاران باید ارزش افزوده را به عنوان یک اصل سرمایه گذاری جدی ببینند، افزود: درآمدهای پایدار باید برای روستاها از محل ارزش افزوده ایجاد شود، تا بتوانیم با این دست اقدامات شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستا ها باشیم.



