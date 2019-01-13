کشف بیش از ۲.۶ تن برنج قاچاق در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق شهرستان بهار با کنترل محور های مواصلاتی به یک دستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو ۲ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق کشف و یک متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شد.



فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه ارزش برنج های قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده، از کشف لوازم خانگی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نوری گفت: کارکنان انتظامی شهرستان بهار در عملیات دیگری حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، لوازم خانگی قاچاق شامل یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون خارجی و قاچاق کشف شد.



وی افزود: ارزش کالا های قاچاق کشف شده توسط کارشناسان افزون بر ۲۵۵ میلیون ریال برآورد شده و ۲ متهم نیز در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شده اند.