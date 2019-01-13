۱۹۵ تخته فرش در چهارمحال و بختیاری توسط مددجویان بافته شد

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹۵ تخته فرش در چهارمحال و بختیاری توسط مددجویان کمیته امداد بافته شد، اظهار داشت: این تعداد فرش توسط مددجویان از ابتدای سالجاری تاکنون بافته شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۱۸۱ تخنه فرش توسط خود مددجویان در بازار به قیمت ۷۳۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان فروخته شده است.

وی بیان کرد: ۱۴ تخته فرش نیز به مبلغ ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط شرکت صنعت آفرینان امداد از مددجویان این نهاد خریداری و به فروش رسیده که وجه آن به حساب مددجویان واریز شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه تعداد ۷۵ طرح بافت فرش، گلیم و تابلو فرش در سال جاری توسط مددجویان کمیته امداد استان اجراشده است، تاکید کرد: تمامی این افراد از آموزش‌های فرش بافی بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات برای توسعه فرش بافی در میان مددجویان از مهمترین اقدامات کمیته امداد به شمار می رود.