تکریم ارباب رجوع از مهم ترین ضروریات در خدمت به محرومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه با حضور در جمع امدادگران کمیته امداد استان ایلام که به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت ضمن اقامه نماز ظهر و عصر در جمع کارکنان این استان، سخنان کوتاهی نیز ایراد کرد.

وی تکریم و احترام به اراب رجوع و مراجعان به ادارات و سازمان ها از مهم ترین ضروریات در خدمت رسانی به محرومان است.

وی افزود: بسیاری از کسانی که به ادارات و سازمانها مراجعه می کنند دارای مشکلات گوناگون بوده که حتی اگر نتوانیم به درستی نیازهای آنان را برطرف کنیم لازم است با احترام خاص و ویژه به حرف آنها گوش داده و درد دل هایشان را بشنویم.

وی افزود: بخاطر مشکلات اقتصادی جامعه و محرومیتها در استان ایلام، کمیته امداد از سازمانهایی است که بیشترین مراجعات مردمی را دارد بنابر این تکریم ارباب رجوع از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام تصریح کرد: با بررسی هایی که در این زمینه داشته ایم، کمیته امداد در زمینه احترام به مراجعان و ارباب رجوع، گوش دادن به درد دلها و مشکلات آنان و نیز پیگیری نیازهای آنان کارنامه موفقی داشته و قشر محروم و نیازمند جامعه معمولا از خدمات این نهاد رضایت دارند.

حجت الاسلام کریمی تبار افزود: بخاطر مشکلات عمدتاً اقتصادی جامعه روزانه افراد زیادی به دفتر اینجانب مراجعه می کنند و من هم معمولا این افراد را برای دریافت خدمت به کمیته امداد معرفی می کنم که خوشبختانه کمیته امداد نیازهای این افراد را پیگیری و برطرف می کند که این اقدامات جای تقدیر دارد.