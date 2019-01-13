ایستگاه پایانی جشنواره‌ فجر استانی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، جشنواره‌ فجر استانی از شنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ دی در استان کرمانشاه برگزار می شود و با گذر از هفت استان به پایان می‌رسد.

این جشنواره در روز شنبه ۲۲ دی با برگزاری کارگاه آموزش کارگردانی سهراب سلیمی و کارگاه آموزش بازیگری محمودرضا رحیمی و اجرای «همه دزدها دزد نیستند» متنی از داریوفو به کارگردانی میثم محمدی و نقالی هومن روحتافی همراه بود.

در روز یکشنبه ۲۳ دی در کنار تکرار ۲ کارگاه کارگردانی و بازیگری، نمایش‌های «پنچری» متنی از دورنمات به کارگردانی عبدالحسین ظاهری، «قلمبه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی وحید خسروی، «فخرالزمان» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم عادل‌نیا و «تحت تاثیر» به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی اجرا می شود.

این جشنواره در روز دوشنبه ۲۴ دی با ادامه کارگاه‌های سهراب سلیمی و محمودرضا رحیمی و اجرای «مرگ و دوشیزه» متنی از آریل دورفمان به کارگردانی ساحل احمدی، «گمشدگان» به نویسندگی آرش منصوری و کارگردانی علی چناری و «دانتون» به نویسندگی و کارگردانی حامد اصغرزاده در جریان خواهد بود.

سه‌شنبه ۲۵ دی کارگاه کارگردانی ادامه پیدا کرده و «داغ» به نویسندگی و کارگردانی یوسف میرزایی، نقالی پویا بازرگان، «خیمه شب‌بازی» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش ستاری و «موش و گربه» به نویسندگی حسین فدایی‌حسین و کارگردانی فرزاد لباسی اجرا می شود.

آخرین روز از این جشنواره نیز با کارگاه سهراب سلیمی، «آتشی از درون» به نویسندگی هومن روحتافی و کارگردانی روحتافی و مرتضی اسدی‌مرام، «لاره فرهاد» به نویسندگی و کارگردانی سروش پیمبری و «هدیه مرموز» به نویسندگی و کارگردانی یاسر خاسب می گذرد.

جشنواره‌ فجر استانی سی و هفتمین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با گذر از هفت استان از ۱۶ دی ۱۳۹۷ در اردبیل آغاز ‌شد و تا ۱۹ دی در این استان ادامه داشت. سپس از ۱۸ تا ۲۱ دی در منطقه آزاد اروند، از ۱۹ تا ۲۲ دی در استان یزد، از ۲۰ تا ۲۳ دی در استان چهارمحال و بختیاری، از ۲۱ تا ۲۴ دی در استان لرستان، از ۲۲ تا ۲۵ دی در استان سیستان و بلوچستان و از ۲۳ تا ۲۶ دی در استان کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانی‌مرند برگزار می‌شود.