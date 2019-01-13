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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

ایستگاه پایانی جشنواره‌ فجر استانی در کرمانشاه

ایستگاه پایانی جشنواره‌ فجر استانی در کرمانشاه

جشنواره‌ فجر استانی از شنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ دی در استان کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، جشنواره‌ فجر استانی از شنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ دی در استان کرمانشاه برگزار می شود و با گذر از هفت استان به پایان می‌رسد.

این جشنواره در روز شنبه ۲۲ دی با برگزاری کارگاه آموزش کارگردانی سهراب سلیمی و کارگاه آموزش بازیگری محمودرضا رحیمی و اجرای «همه دزدها دزد نیستند» متنی از داریوفو به کارگردانی میثم محمدی و نقالی هومن روحتافی همراه بود.

در روز یکشنبه ۲۳ دی در کنار تکرار ۲ کارگاه کارگردانی و بازیگری، نمایش‌های «پنچری» متنی از دورنمات به کارگردانی عبدالحسین ظاهری، «قلمبه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی وحید خسروی، «فخرالزمان» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم عادل‌نیا و «تحت تاثیر» به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی اجرا می شود.

این جشنواره در روز دوشنبه ۲۴ دی با ادامه کارگاه‌های سهراب سلیمی و محمودرضا رحیمی و اجرای «مرگ و دوشیزه» متنی از آریل دورفمان به کارگردانی ساحل احمدی، «گمشدگان» به نویسندگی آرش منصوری و کارگردانی علی چناری و «دانتون» به نویسندگی و کارگردانی حامد اصغرزاده در جریان خواهد بود.

سه‌شنبه ۲۵ دی کارگاه کارگردانی ادامه پیدا کرده و «داغ» به نویسندگی و کارگردانی یوسف میرزایی، نقالی پویا بازرگان، «خیمه شب‌بازی» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش ستاری و «موش و گربه» به نویسندگی حسین فدایی‌حسین و کارگردانی فرزاد لباسی اجرا می شود.

آخرین روز از این جشنواره نیز با کارگاه سهراب سلیمی، «آتشی از درون» به نویسندگی هومن روحتافی و کارگردانی روحتافی و مرتضی اسدی‌مرام، «لاره فرهاد» به نویسندگی و کارگردانی سروش پیمبری و «هدیه مرموز» به نویسندگی و کارگردانی یاسر خاسب می گذرد.

جشنواره‌ فجر استانی سی و هفتمین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با گذر از هفت استان از ۱۶ دی ۱۳۹۷ در اردبیل آغاز ‌شد و تا ۱۹ دی در این استان ادامه داشت. سپس از ۱۸ تا ۲۱ دی در منطقه آزاد اروند، از ۱۹ تا ۲۲ دی در استان یزد، از ۲۰ تا ۲۳ دی در استان چهارمحال و بختیاری، از ۲۱ تا ۲۴ دی در استان لرستان، از ۲۲ تا ۲۵ دی در استان سیستان و بلوچستان و از ۲۳ تا ۲۶ دی در استان کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانی‌مرند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4511768
آروین موذن زاده

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