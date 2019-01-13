واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد مخفیانه با اسپانسر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا به سر می برد، چندی پیش یک موسسه حقوقی در سکوت کامل و بدون اطلاع رسانی، امتیاز انحصاری استفاده از فضای تبلیغاتی تیم های ملی را در اختیار گرفته است.

این اتفاق در حالی رخ داده که فدراسیون فوتبال در این زمینه نه تنها اطلاع رسانی نکرده بلکه حتی درباره توافقات صورت گرفته و مبلغی که این اسپانسر باید به فدراسیون پرداخت کند، حرفی به میان نیاورده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، رقم مورد توافق فدراسیون فوتبال با این موسسه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان است و مدت این قرارداد تا پایان سال ۱۳۹۸ است. این در حالی است که موسسه فوق در تلاش است تا زمینه مدت دار کردن این قرارداد را فراهم کند و تا پایان جام ملت های ۲۰۲۳ به عنوان اسپانسر فدراسیون فعالیت کند.

هدایت الله ممبینی رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و عضو هیات رئیسه از جمله افرادی است که این اتفاق در حیطه وظایف او رخ داده است اما وی در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع را نه تایید می کند و نه تکذیب.

ممبینی در واکنش به این پرسش که چرا اطلاتی در مورد این قرارداد منتشر نشده است، گفت: الان زمان صحبت در این باره نیست. بعدا صحبت می کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا توافق صورت گرفته را تایید می کنید؟ تصریح کرد: بگذارید بعدا. اگر اسپانسر بگیریم رسما اعلام می شود.

ممبینی در پاسخ به این سئوال که با این حساب آیا توافقی انجام نشده که اطلاع رسانی صورت نگرفته؟ تاکید کرد: اگر قراردادی بسته شود، رسما از طریق قسمت مربوطه در فدراسیون اعلام می شود.

این در حالی است که خبرنگار مهر مدارک و مستندات مربوط به اقدامات اسپانسر جدید را در اختیار دارد. رئیس کمیته بازاریابی در واکنش به این مسئله مجددا صحبت های قبلی خود را تکرار کرد و گفت: اگر قراردادی رسما امضا شود، اطلاع رسانی صورت می گیرد.