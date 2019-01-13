«چارسو» کاخ هنرمندان جشنواره سی و هفتم فیلم فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی سینماهای مردمی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مشخص شد که پردیس سینمایی «چارسو» در این دوره از جشنواره فیلم فجر در لیست سینماهای مردمی قرار ندارد.

با توجه به اینکه احتمالاً پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ رسانه در اختیار جشنواره فیلم فجر قرار خواهد گرفت، این امکان وجود داشت که پردیس سینمایی «چارسو» به عنوان کاخ هنرمندان انتخاب شود.

بنابر آخرین خبرها این پردیس سینمایی با ۶ سالن سینما و ۱۰۸۰ صندلی در کنار باغ کتاب که سال گذشته میزبان هنرمندان بود، از سوی دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم به عنوان کاخ هنرمندان انتخاب شده است.

پردیس سینمایی چارسو پیش از این تجربه میزبانی جشنواره‌های مختلف سینمایی را برعهده داشته است و باید دید این بار «چارسو» می‌تواند در این زمینه موفق باشد یا خیر.

لازم به ذکر است با حذف «چارسو» از لیست سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر، آستارا در شمال تهران و ایران مال در غرب تهران به لیست این سینماها افزوده شده است.