دولت با همه توان در کنار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان با تاکید بر اینکه در برهه کنونی، دولت با همه توان و ظرفیت در کنار واحدهای تولیدی و بخش خصوصی قرار دارد، افزود: خوشبختانه با برگزاری چنین جلساتی که رویکرد اصلی آن عملیاتی شدن همه مصوبات است، خواهیم توانست بسیاری از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی استان را برداشته و فعالان این عرصه را با انگیزه مضاعف در مسیر توسعه استان قرار دهیم.

وی با یادآوری اینکه همه تلاش ما از برگزاری چنین جلساتی و نیز مطرح کردن دغدغه‌های بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، عملیاتی کردن مصوباتی است که در راستای رفع این مشکلات به تصویب می‌رسد، ادامه داد: آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگر در خصوص برگزاری این جلسات حائز اهمیت است، موضوع سازمان‌محور بودن گزارش‌های جلسه است، لذا معتقدیم نباید گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه می‌شود، پروژه‌محور باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ارائه آمار صحیح و متقن در این جلسات، یکی از تاکیدات بوده و باید مصرانه این رویه را در گزارش‌هایی که ارائه می‌دهیم، ادامه دهیم، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت، دغدغه‌هایی است که بخش خصوصی با آن دست به گریبان هستند، به همین خاطر تاکید ما در برهه کنونی، کمک متقابل بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی است.

حقیقی در ادامه با بیان اینکه دولت برای سرپا بودن بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اقتصادی از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد، افزود: برای اینکه بتوانیم در این زمینه به تصمیمات عملی دست یابیم، همه دستگاه ها، از جمله بانک‌ها نیز باید پای کار باشند و اجازه ندهیم قوانینی که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی وضع می‌شود، دور زده شود.

وی همچنین با ضرب‌الاجلی که به دستگاه‌های بدهکار به شرکت توزیع نیروی برق استان داد، از راه‌اندازی طرح آزمایشگاه برق و الکترونیک در زنجان خبر داد و گفت: انتظار ما از دستگاه‌ها این است که علاوه بر مدیریت مصرف انرژی، بدهی‌های خود را به شرکت توزیع نیروی برق استان تسویه کنند.