استقرار موشک های آمریکا در اروپا انگیزه ای برای رقابت موشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، "یوری بالویفسکی" معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در مصاحبه ای با روزنامه "راسیسکایا گازیتا" اعلام کرد که استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی آمریکایی در لهستان و جمهوری چک انگیزه ای برای رقابت موشکی در جهان خواهد بود.

آمریکا اعلام کرده است که در صدد استقرار سیستم جدید شامل 10 موشک ره گیر و یک سیستم راداری در لهستان و جمهوری چک است. واشنگتن بهانه خود را برای استقرار چنین سامانه ای مقابله با تهدید های موشکی تهران و پیونگ یانگ اعلام کرده است اما روسیه و اوکراین که هر دو مخالف استقرار چنین سامانه ای هستند آن را در مسیر کنترل سایت ها و اهداف نظامی خود تلقی کرده اند.

بالویفسکی گفت : "این حقیقت سبب نگرانی ماست که رقابت تسلیحاتی می تواند نه از سوی ما، اما در نزدیکی مرزهای روسیه آغاز شود". وی خاطر نشان نمود که چنین اقداماتی زمانی اتخاذ می شوند که روسیه به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته ای عمل می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه تاکید کرد: "در برابر ما مسئله هدف واقعی برنامه های ضد موشکی آمریکا و پیامدهای ممکن تحقق آن برای روسیه و در کل برای اروپا قرار دارد".

به گفته ژنرال، روسیه باید در نظر داشته باشد که سیستم های ضد موشکی آمریکا در نزدیک مرزهای روسیه مستقر خواهند شد، سیستم ضد موشکی در لهستان و رادارها در چک.

میرک توپولانک نخست وزیر چک و یاروسلاو کازینسکی نخست وزیر لهستان، پیشتر موافقت خود را با استقرار چنین سیستمی اعلام کرده اند اما معاون نخست وزیر لهستان در رابطه با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا گفت : ما مخالف استقرار این سیستم در کشور خود هستیم.

همچنین امروز نخست وزیر لهستان مخالفت روسیه با استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در مرکز اروپا را محکوم و گفت که وی بر این باور است که این برای احیا نفوذ روسیه در مرکز و شرق اروپاست.