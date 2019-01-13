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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

یوسف‌نژاد در گفتگو با مهر:

جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه لغو شد/جلسه بعدی؛ فردا

جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه لغو شد/جلسه بعدی؛ فردا

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جلسه عصر امروز این کمیسیون به دلیل آماده نبودن پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره بودجه ۹۸ لغو شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در گفتگو با خبرنگار مهر، از لغو جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده کمیسیون تلفیق بودجه، قرار بر این بود که بررسی کلیات بودجه ۹۸ تا عصر امروز ادامه داشته باشد اما امروز صبح بررسی آن به اتمام رسید و تصویب شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر مستندات و پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید آماده شود و در سامانه الکترونیکی به ثبت برسد تا در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق بودجه قرار گیرد.  

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: بر این اساس و به منظور آماده‌سازی و ثبت پیشنهادهای کمیسیون تخصصی مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸، جلسه امروز لغو و جلسه بعدی کمیسیون صبح فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4511791
زهرا علیدادی

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