پنجمین همایش مدیریت جهادی با حضور ۱۰۰۰نفر از مدیران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی که عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد، به تشریح جزئیاتی از این همایش پرداخت و گفت: پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی فردا ساعت ۱۸ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از مدیران و شخصیت های لشکری و کشوری برگزار می شود.

وی افزود: انجمن مدیریت جهادی یک انجمن مردم نهاد است و به دنبال شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل مدیریت جهادی در کشور و همکاری و هم افزایی قوای کشور برای حل مشکلات کشور و مطالبه گری بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است.

سپهر، ارائه راهبرد ها و الگوهای کارآمد در عرصه های مختلف را یکی دیگر از اهداف انجمن مدیریت جهادی دانست و تصریح کرد: در همایش فردا از ۲۵ مدیر جهادی تقدیر به عمل می آید، همچنین از خانواده های معظم شهدا مدیریت جهادی تقدیر می شود. همچنین فراخوانی را برای طراحی الگو برای انجمن مدیریت جهادی داده شده است.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز مند مدیریت جهادی و انقلابی و با تفکر و عمل جهادی هستیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: انجمن مدیریت جهادی بدون استفاده از بودجه و امکانات دولتی وظیفه خود را دنبال می کند.

سپهر با بیان اینکه،برگزاری این نشست خبری در روابط عمومی سپاه به دلیل این است که سپاه، نهاد عمومی و در خدمت مردم است، اظهارداشت: من هم تنها نظامی این انجمن هستم و لباس سپاه را لباس جهاد و خدمت رسانی به مردم می دانم به همین دلیل افتخار می کنم با این لباس در خدمت مردم هستم.

وی افزود: افراد مختلف از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی در این انجمن عضو هستند و بدون بهره برداری از امکانات دولتی به دنبال حل مشکلات کشور و ارائه الگویی مناسب برای مدیریت جهادی و انقلابی درسطح کشور هستیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره برنامه های این انجمن برای آموزش مدیران جهادی،گفت: ما دوره های ویژه ای برای آموزش مدیران جهادی برپا می کنیم، معتقدیم اگر از تجربیات دفاع مقدس و مدیریت در آن دوران برای مدیریت امروز بهره برداری شود می توان مشکلات کشور را حل کرد.