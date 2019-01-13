نگاه تبعیض آمیز به کارمندان زن و مرد در ادارات باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شاهد اشتغال زنان با سابقه شغلی بیش از ۱۵سال با وضعیت قراردادی نامشخص هستیم.

وی بیان داشت: عدم پرداخت اضافه کاری و مزایا به علت اشتغال و کسب درآمد همسر، مخالفت با جابجایی و تغییر سمت با بهانه مردانه بودن پست مورد نظر و تفاوت در میزان پرداختی کارمندان زن و مرد در ادارات نشان دهنده عمق تبعیض در ادارات است.

طرح نردبان اداری باید در دستگاه ها اجرایی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اعلام اینکه لازم شایسته‌سالاری و توجه به توانایی‌ها و تخصص همه افراد بدون تبعیض در ادارات مورد توجه قرار گیرد، گفت: مدیران همه دستگاه‌ها در تدوین طرح نردبان اداری به وجود این تبعیض‌های ساختاری توجه شود.

وی افزود: از مراکز فرهنگی درخواست داریم نسبت به فرهنگسازی در حوزه توسعه مشارکت اعضای خانواده در منزل اقدام کنند تا شاهد تقویت بنیان خانواده باشیم.

روشن با اشاره به اینکه در ماه آینده اصفهان میزبان نخستین نمایشگاه صنعت سینما است، ادامه داد: دو اولویت کمیسیون فرهنگی و ورزشی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و رونق سینما و صنایع خلاق در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

توانایی اصفهان در هنر سینما به بهترین نحو به نمایش گذاشته شود

وی بیان داشت: ضروری است که همه متولیان امور در کنار بخش خصوصی همکاری لازم را داشته باشند تا توانایی اصفهان در هنر سینما به بهترین نحو به نمایش گذاشته شود و در آینده شاهد رونق سینما در اصفهان و کاهش مهاجرت طبقه خلاق شهر باشیم.

عضوشورای شهر اصفهان به کاهش بودجه فرهنگی شهرداری مناطق اشاره کرد و گفت: در اصلاح بودجه مناطق به جز مناطق دو، سه و ۱۱ شاهد کم کردن بودجه فرهنگی و اضافه کردن آن به بخش‌های دیگر بودیم که باید با توجه به وجود مشکلات زیاد فرهنگی و اجتماعی نسبت به این امر بازنگری انجام شود.