نشست مقدماتي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايلاف وزراي امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس فردا در كويت نشست مقدماتي برگزار خواهند كرد .

در اين نشست پرونده هايي درباره عراق ومسئله ترور و امنيت علاوه بر مشكلات داخلي اعضاي شورا بررسي خواهد شد .

گفتني است اين نشست براي تهيه بيانيه نشست اين ماه سران كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس منعقد مي شود .

به گفته منابع مطلع بررسي اوضاع عراق درصدر دستور كار اين شورا قرار خواهد گرفت . اين وزرا همچنين امضاي توافقنامه امنيت خليج فارس را بررسي خواهند كرد .

اين در حالي است كه اين سايت به نقل از منابع خبري آگاه نوشت وزراي شركت كننده درباره پيوستن عراق به شورا بحث نخواهند كرد چرا كه در قوانين شوراي همكاري افزايش اعضا در نظر گرفته نشده است .