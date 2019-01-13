رشد هشت درصدی تردد در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قلاسی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از سامانه های هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت راه های استان اظهار داشت: این سامانه ها به صورت شبانه روزی با هدف اطلاع یابی از آخرین وضعیت جریان ترافیک جاده های بین شهری مشغول به فعالیت است.

وی از رشد هشت درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان طی آذر ماه گذشته خبر داد و گفت: مجموع متوسط تردد ساعتی ورود-خروج استان در آذرماه برابر هزار و ۲۰۰ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.

سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴۰ درصد از این حجم را ناوگان سنگین به خود اختصاص داده است، عنوان داشت: بیشترین حجم سفرهای ورودی به استان بترتیب با مبدأ استان های خراسان رضوی، سیستان و اصفهان، و نیز بیشترین حجم سفرهای خروجی از استان بترتیب به مقاصد همین استان ها بوده است.

پلاک خوانی ۲۶ میلیون خودرو

قلاسی همچنین اوج سفرهای ماه گذشته را یکشنبه چهار آذر و ساعات اوج این سفرها را غالباً در بازه ۱۵ تا ۱۸ عصر اعلام کرد و گفت: سامانه های ثبت سرعت این اداره کل توانسته است در ۹ ماهه ابتدای ۹۷، بیش از ۲۶ ملیون پلاک خوانی، داشته باشد که بیش از ۵۰ درصد عملیات پلاک خوانیِ سه ماهه اخیر مربوط به ثبت سرعت های متوسط وسایل نقلیه بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۴ درصد از مجموع تصادفات آذرماه از نوع واژگونی بوده است، بیان داشت: این حوادثه بیشتر به دلیل عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی از سوی رانندگان بوده است.

سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، تماس با سامانه گویای ۱۴۱، برنامه‌ریزی و مدیریت سفر در طی مسیر، بهره‌مندی از امکانات مجتمع‌های خدماتی رفاهی، رعایت نکات ایمنی، استراحت و توقف ۱۵ دقیقه‌ای بعد از هر دو ساعت رانندگی را از جمله راهکارهای سودمند در کاهش این نوع از تصادفات برشمرد.

سهم ۹۵ درصدی حمل و نقل جاده ای استان در جابجایی کالا و مسافر

قلاسی با اشاره به سهم بیش از ۹۵ درصدی حمل و نقل جاده ای استان در جابجایی کالا و مسافر، بیان کرد: با توجه به انعطافپذیری، پوشش سراسری و گستره وسیع فعالیت و تاثیرگذاری آن بر رشد و توسعه سایر بخش های استان، موضوع ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از راههای مهم دستیابی به این آرمان، از طریق توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل بوده که در تصمیم گیری لحظه به لحظه در مواقع بحرانی نظیر انسداد محورها بدلایل گوناگون از جمله مداخلات جوّی و تصادفات حادّ ترافیکی و نیز در تصمیم گیری دراز مدت در خصوص ارتقاء خصوصیات عملکردی محورها، کاربرد دارد.