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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

مدیر کل تعاون خراسان رضوی:

زیرساخت های لازم برای حمایت از کارآفرینی ایجاد شده است

زیرساخت های لازم برای حمایت از کارآفرینی ایجاد شده است

گناباد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: دولت بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال و حرکت افراد به سمت کارآفرینی را ایجاد کرده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر یکشنبه در جلسه اشتغال گناباد که در فرمانداری این شهر برگزار شد اشتغال به عنوان یکی از مهمترین رویکردها در دولت دوازدهم است و همه ما وظیفه داریم اولویت خود را توسعه اشتغال و حمایت از تولید داخل قرار دهیم.

وی افزود :دولت بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال و حرکت افراد به سمت کارآفرینی را در تمامی زمینه ها از جمله کارورزی فارغ التحصیلان، مهارت آموزی و مشاغل خانگی فراهم کرده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد:تعهد ۱۱۰ هزار فرصت شغلی استان در ۹ ماهه سال انجام و تاکنون ۱۰۶ درصد از فرصت های شغلی برنامه ریزی شده محقق شده  است. 

سنجری تصریح کرد: تاکنون در قالب طرح  مهارت آموزی در محیط واقعی کار ۳۰۵۲ نفر به عنوان مهارت‌آموز در استان در کارگاه‌ها جذب شده اند و بنگاه های اقتصادی می توانند به خوبی از این ظرفیت ها استفاده کنند. 

وی قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان،ارتقا اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان،فراهم ساختن زمینه انتقال علم و تخصص دانش آموختگان به بنگاه اقتصادی را از اهداف اصلی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی عنوان کرد. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهارکرد: دستگاههای عضو کارگروه اشتغال باید موانع موجود بر سر راه توسعه و تقویت اشتغال پایدار را شناسایی کرده با هدایت تسهیلات به سمت طرح های کارشناسی شده به ایجاد فرصت های شغلی پایدار کمک کنند.

کد مطلب 4511806

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