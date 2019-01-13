هدف تغییرات در وزارتخانه آموزش و پرورش چابک سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی در مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس گفت: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، چهل سالی که با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است. در آموزش و پرورش وقتی به عقب برمیگردیم و ۴۰ سال را نگاه میکنیم بر ما واجب است این فراز و نشیب را با شاخصهای کمی بهخوبی نشان دهیم. آموزش و پرورش در ۴۰ سال گذشته علیرغم همه توقعات درستی که از آن داریم و خودمان هم آنها را بیان میکنیم، شایسته جایگاه بهتری است، حتما باید دستآوردها را هم بیان کنیم، این نمایش دادن دستآوردهای همه کسانی که پیش از ما زحمت کشیدهاند بر ما فرض و واجب است.
وزیر آموزش و پرورش به سیاست دولت در کوچکسازی وزارتخانهها اشاره کرد و بیان کرد: سیاستی که دولت نه تنها برای آموزش و پرورش بلکه برای همه وزارتخانهها و دستگاهها به درستی پیش گرفته کوچکسازی و اصلاح ساختارهاست. آموزش و پرورش یکی از دستگاههایی است که به شدت نظام تصمیمسازی متمرکز دارد، نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر موضوع سیاستگذاری آموزش و پرورش، سیاستگذاری متمرکز دیده میشود. اگر قرار باشد در حوزه تعلیم و تربیت غیرمتمرکز عمل کنیم حتما و حتما وحدت آن جامعه به هم میخورد.
وی افزود: این کوچکسازی به تعبیری باعث میشود ما در این مرحله از کار مجبور شویم تعدادی از واحدهای خودمان را در ستاد و بعد در استان و مناطق اصلاح ساختار و اصلاح مأموریت انجام دهیم. اگر چارت جدید آموزش و پرورش تصویب و ابلاغ شد صرفا تلفیق دو مجموعه در همدیگر نیست بلکه اصلاح مأموریتها هم باید دیده شود اما کاری زمانبر است و مدیران زحمت زیادی خواهند داشت.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در ساختار سازمانی موجود مجبوریم که تعدادی از واحدها را تلفیق کنیم و مأموریتشان را تغییر دهیم، آنچه ما توقع داریم حتما در کوتاهمدت اتفاق نمیافتد و اولین مسألهای که بعد از اصلاح ساختار اتفاق میافتد چالشهایی است که با آن مواجه میشویم، بنابراین اگر بخواهیم به سمتی برویم که از منافع سازمان چالاک و پرثمر استفاده کنیم باید با دقت و عنایت و ضرافت کارشناسی پیش برویم.
بطحایی گفت: همه وزارتخانهها موظفند پنج معاونت داشته باشند و مجموعه باکسهای مدیریتشان ۳۰ باکس باشد، در ماههای گذشته ما تمام تلاشمان را کردیم که این نوع سیاستگذاری ما را دچار آسیب نکند بنابراین توانستیم شش معاونت خود را حفظ کنیم اما پذیرفتیم که ۳۰ باکس را که شرط اصلاح ساختار است، رعایت کنیم.
او ادامه داد: در حوزه مناطق آموزشی و استانی باید تلفیقهای بیشتری انجام شود امروز اولین جلسهای است که برای تلفیق و به عبارتی تصویب این ساختار سازمانی تشکیل میشود، آقایان نظری و محمدزاده با این تلفیق در سنگر دیگری قبول زحمت کردهاند و در کنار بنده ایفای نقش خواهند داشت.
وزیر آموزش و پرورش به سختیهای کار مدیران در حوزههای وزارتی و روابط عمومی اشاره کرد و گفت: واقعا مدیرانی که در این دو حوزه کار میکنند از حیث فشار کار سختی بسیاری دارند صبوری و متانت شرط اصلی موفقیت در این دو حوزه است. روابط عمومی نقش پل ارتباطی را بین بخشهای مختلف آموزش و پرورش بر عهده دارد اگر این پل نتواند فشار کاری را تحمل کند و لرزان شود آسیب به همه ساختار آموزش و پرورش خواهد رسید. کسی که در این حوزه کار میکند واقعا مدیون خانواده و فرزندانش است چون شنبه و جمعه و تعطیل و غیرتعطیل ندارد، صبوری، وقتگذاری، مرجعیت داشتن برای همکاران و غمخوار دیگران بودن از ویژگیهای این حوزه است.
بطحایی در ادامه گفت: در یک سال و اندی گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تحولات زیادی داشته است و این مدیون تلاش همه همکاران روابط عمومی است. رویکرد جدیدی که در پیش گرفتیم باعث شد که زمینه گفتوگوی ما با جامعه ذینفعان با سرعت پیش برود و این مسیر توسط آقای نعتاللهی باید به خوبی به جلو حرکت کند امیدواریم روز به روز در راستای آنچه سند تحول بنیادین از ما خواسته نظام تعلیم و تربیت را به پیش ببریم.
وزیر آموزش و پرورش با خوشآمدگویی به معاون جدید حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه گفت: من آقای عسگری را از خیلی وقت پیش میشناسم حسن خلق، صبوری و حلم ایشان زبانزد است و امیدوارم با تجربه ارزشمند ایشان در حوزه مجلس و نحوه گفتوگو و تعامل با نمایندگان مشکلات آموزش و پرورش کمتر شود و بتوانیم از ظرفیتهای فراوان مجلس برای کمک به آموزش و پرورش استفاده کنیم.
او در پایان افزود: همکاران کار بلد ما در حوزه ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به آقای نعمتاللهی کمک میکنند تا کارها با کمترین عیب و نقص جلو برود امیدوارم با عنایت حضرت حق، عنایات مقام معظم رهبری و با لطف دولت بتوانیم در این دوره قدمهای اساسی برای نظام تعلیم و تربیت برداریم.
در ادامه مراسم، حجت الاسلام علی عسگری معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم با تشکر از حسن اعتماد وزیر آموزش و پرورش و قائممقام وزیر گفت: این جابهجاییها از یک سنگر به سنگری دیگر است، همه ما مسئول هستیم، همه این شرایط برای ما فرصت است. اغتنام فرصت خدمتی که به مناسبت رهبری امام و مقام معظم رهبری پیش آمده است و ما هم باید دلداده و عاشقانه وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.
حجتالاسلام علی عسگری ادامه داد: در آستانه دهه فجر قرار داریم معلمان عزیزی داشتم که شهید و جانباز شدند را به یاد آوریم: شهید بهشتی، مرحوم مظهری، مقام معظم رهبری، آقای هاشمی که اقتصاد ترکیبی را برای ما تدریس میکردند. یک تجربهای را در حوزه فکر و عمل آموختهایم در حال اجرای آن هستیم.
وی افزود: من در جلسه تودیعم در دانشگاه آزاد گفتم که من سه واحد درس را تدریس میکنم و سه محور را میپرورانم خدامحوری، وحدت حول ولایت فقیه و اصل برنامهریزی برای آخرت؛ مدیریت ما باید متاثر از عرفان، خداباوری و توجه به آخرت باشد.
وی بیان کرد: وقتی وزیر به ما پیشنهاد دادند، من در دو حوزه حوزه و روحانیت و مجلس دولت را کمک میکنم. من از بعد از دوره هفتم رابط مجمع تشخیص در مجلس بودم. در حوزه مجلس من برای رئیس کمیسیونها و حتی آبدارچیها برنامه نوشته بودم. در حوزه آموزش و پرورش که از آن غفلت شده است نیازمند همین سند تحول است که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند.
وی ادامه داد: همان اقتصاد ترکیبی و نگاه به برونرفت از وضع موجود را سعی میکنم مورد نظر داشته باشم. آسیبشناسی چالشها در ارتباط وزارتخانه و نمایندگان، برنامهریزیهای استراتژیک، پیگیریهای مربوط به لوایح به ویژه لایحه رتبهبندی، نشستهای مشترک، فعالسازی کارگروههای مختلف و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی ویژه برای نمایندگان برخی از برنامههای ماست. من قول میدهم همه ارتباطات معاونان با نمایندگان را به خوبی پیش ببرم. خواهش میکنم در مجلس یکپارچهنگر باشیم. همچنین در تعامل با مجلس سعی میکنم تبعیض ناروایی را که بین معلمان و کارمندان سایر دستگاهها است، برطرف کنم.
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