فرصت های سرمایه گذاری در آذربایجان غربی احصا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی جلسه بررسی و تعیین بازارهای هدف صادراتی و اعزام هیئت های تجاری استان به کشورهای مختلف افزود: اطلاعات کامل ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان توسط دستگاه های اجرایی استان تهیه و جهت جمع بندی و چاپ بعنوان کتاب سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه قرار می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی افزود: برگزاری همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری استان از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و اقتصادی در استان خبر داد و گفت: با مشارکت اتاق بازرگانی ارومیه، افرادی از استان بعنوان مسئول میز صادراتی کشورهای مختلف تعیین و برنامه های خود را برای تبادل هیات های تجاری و اقتصادی با کشورهای مورد نظر ارائه خواهند داد.

حسینی، بروزرسانی تکنولوژی واحدهای تولیدی و صنعتی استان را از دیگر اهداف توسعه روابط خارجی استان و تبادل هیات با کشورهای مختلف دنیا بویژه کشورهای صاحب تکنولوژی مانند آلمان و چین عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حمایت های مقام عالی استان از بخش خصوصی افزود: اگرچه در شرایط کنونی، بخش خصوصی اعم از تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فعالیت های خود با مشکلاتی مواجه هستند اما مصمم هستیم با حمایت که از سوی مسئولان استانی وجود دارد، موانع و مشکلات پیش رو را برطرف کنیم.

در این جلسه مقرر شد، اتاق بازرگانی ارومیه در اسرع وقت، مسئولین میزهای صادراتی کشورهای هدف را معرفی و افراد تعیین شده برنامه های خود را برای توسعه صادرات و تبادل هیات های تجاری با کشورهای مدنظر ارائه نمایند.