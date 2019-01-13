حضور روحانیون مستقر در روستاها و مناطق محروم ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم عصر امروز در جلسه فصلی روحانیون مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد اظهار کرد:حضور روحانیون در روستاها و مناطق محروم و دورافتاده حرکتی ارزشمند و در عین حال وظیفه اصلی و رسالت روحانیون است.

وی در ادامه بیان کرد: در این موقعیت حساس که قرار گرفته ایم، دشمنان تلاش می کنند برنامه های اسلام و نظام جمهوری اسلامی را زیرسوال برده و با آن مقابله کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: دشمنان می خواهند از چیزی که از جمهوری اسلامی ایران به سطح دنیا صادر می شود، جلوگیری کنند. امام خمینی (ره) اول انقلاب فرمودند که انقلاب اسلامی صادرکردنی نیست بلکه صادرشدنی است. امروز جمهوری اسلامی راهش را پیدا کرده و هرروز بیش تر گسترش می یابد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه حرکت های امروزه کشورهای اسلامی حاکی از صدور انقلاب اسلامی در آن هاست، افزود: یکی از اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی این است که با توجه به مشکلات اقتصادی، ملت را نسبت به آینده کشور و آینده نظام جمهوری اسلامی ناامید کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در سایه هدایت های امام گونه مقام معظم رهبری، امروز اسلام در سراسر دنیا پررونق است و منویات اسلام و نظام اسلامی امروز در سراسر عالم منور می شود. واقعیت این است که امروز قدر انقلاب ما را در کشورهای خارجی بیش تر و بهتر از خودمان می دانند.

حجت الاسلام آل هاشم همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات موجود امروز در کشورمان به بی تدبیری افراد جامعه و مسئولان و بخشی دیگر نیز به دشمنان مربوط است اما در کنار این ها کارهای خوبی هم شده است که باید بیان شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: جوانان ما در اثر تحریم ها و در سایه ایستادگی بر روی پای خود، امروز به کارها و ابتکارات بی نظیری دست می زنند که باعث افتخار است.