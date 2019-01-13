نفت سبب بی توجهی به اقتصاددانش بنیان شده وصدای دولت ها راکلفت کرد

بە گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در همایش استانی استادان و نخبگان دانشگاهی استان کردستان کە ظهر امروز در سنندج برگزار شد، بە تشریح موضوع سوانح نفت پایگی توسعە ایران و راه انقلابی کردستان فردا، پرداخت.

زارعی با اشارە بە اینکە در کنار انقلاب سیاسی باید بە انقلاب فرهنگی و اقتصادی توجە ویژە داشت، گفت: در ادوار گذشتە و حکومت های پیشین ایران از جملە دوران پهلوی اقتصاد ایران بر مبنای نفت بودە است و ما وارث یک دیوان سالاری تکیە بر پایەهای فروش نفت شدیم.

وی افزود: استبداد نفتی در زمان رضا شاه شکل گرفت بە صورتی کە در سال ۵۳ ایران ۵ میلیون دلار درآمد نفتی داشتە است و این نوع تملک منابع درآمد زای طبیعی سبب دور شدن مردم از نظام حاکمە و طبقاتی شدن سیاست و گسترش اشرافی گری شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکە موقعیت جغرافیایی استراتژیک و وجود منابع زیرزمینی از جملە نفت فراوان سبب این سطح از دشمنی استکبار با ایران است، گفت: بعد از انقلاب، نفت و انرژی هستی سیاسی شد و همە بە دام یک دیوان سالاری نفتی افتادیم.

زارعی گفت: در حوزە اقتصاد و برنامەریزی کار،انقلابی شکل نگرفت پیام انقلاب اسلامی برای حوزە اقتصاد و پیشرفت کشور بە ویژە مناطقی مانند کردستان و بلوچستان و ایلام محقق نشد و اکنون نیز این استانها دست بە گریبان مشکلات زیادی هستند.

وی با اشارە بە اینکە محقق نشدن پیام اقتصادی انقلاب بە دلیل گرفتار شدن در دام نفت بودە است، اظهار داشت: ماگروگان نفت هستیم، صرف نظر از سلایق متعدد در دولتهای مختلف، تا کنون هیچ تلاشی برای جداسازی حساب نفت از بودجە نشدە است و متاسفانە همە درآمدهای کشور متمرکز بر نفت است، در حالی کە هیچ کشور چنین کاری با منابع خود نمی کند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین گفت: نفت سبب شد اقتصاد دانش بنیان مورد بی توجهی قرار گیرد و رانت جویی و تبار گرایی و اشرافیت خواهی ترویج پیدا کند و مدیرسالاری جای کارشناس محوری را بگیرد و صدای دولت های را کلفت کرد در حالی کە هدف انقلام اسلامی خروج از گروگان نفت و وابستە نبودن اقتصاد بە این ثروت طبیعی بود.

زارعی افزود: نفت اجازە نداد ما صنایع تبدیلی داشتە باشیم و همین سبب خام فروشی و ضرر و بیکاری مردم شدە است حتی وابستە بودن بە نفت کاری کردە است کە دیپلمات های ما در مذاکرات با بیگانەگان دستشان خالی است چون آنها هستند کە قیمت و سطح تولید و مشتری های نفت را تعیین می کنند.

در مورد وضعیت کردستان هم گفت: کردستان دارای منابع و پتاسیل های فراوان است کە باید تبدیل بە فرصت و سرمایە و ثروت برای مردم داخل استان شوند کە در این راستا اساتید مجرب دانشگاهی باید از موضع علم در جهت رفع مشکلات استان کردستان بە مسئولین یاری برسانند.