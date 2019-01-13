بسترسازی برای جذب خیرین برای توسعه و تجهیز مدارس در مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«و امرهم شوری بینهم ( قرآن کریم / شوری ۳۸)

آموزش و پرورش اثرگذارترین نهاد اجتماعی و مدرسه به عنوان محلی برای تمرین زندگی اجتماعی کانون خلق دنیای آینده به شمار می‌رود. بدون تردید رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان‌های آگاه، متعهد و متخصص بستگی دارد و پیشرفت همه‌جانبه مرهون توسعه سرمایه‌های انسانی است، از این رو اهتمام به آموزش و پرورش را می‌­توان وظیفه کل جامعه، آحاد مردم و مسئولان دانست.

امروزه مشارکت به عنوان یک رکن اساسی در مدیریت اثربخش شناخته می‌شود و تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در دی‌ماه ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی و حضور مدیران ارشد اجرایی، شخصیت‌های مذهبی، صاحب‌نظران تعلیم و تربیت و نمایندگان اولیای محترم در شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای تجلی عینی مشارکت همگانی در امر تعلیم و تربیت است.

فرصت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش را مغتنم شمرده و این ظرفیت بزرگ ملی را ارج نهاده و از مشارکت ارزشمند اعضای شوراها تقدیر و تشکر نموده و همگان را به همفکری و همدلی بیشتر به منظور اجرایی‌شدن ظرفیت‌های این قانون مترقی برای تحقق اصل مشارکت و نظارت مردم بر آموزش و پرورش دعوت می‌نماییم.

در آستانه گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش بر ضرورت پیگیری برای تحقق مواد ذیل تاکید می‌­گردد:

۱ـ تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و توجه ویژه تمامی دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی به مفاد قانون شوراها و مصوبات آن

۲ـ بسترسازی برای جلب، جذب و هدایت نیکوکاران و خیرین به توسعه و تجهیز مدارس در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته

۳ـ آگاه‌سازی و ترویج مفاد قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها

توفیق روزافزون اعضای محترم شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور را برای تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت از خداونـد بـزرگ خواهانیم.»