حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر در جشنواره عکس سلامت و روان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پنجمین جشنواره عکس سلامت در سطح بین‌الملل اجرا می‌شود، افزود: سه جشنواره قبلی در قالب کشوری بوده و جشنواره چهارم و پنجم به صورت بین‌المللی است و امسال این جشنواره‌ها دوسالانه خواهد بود و این ظرفیت را دارد که هرچه بیشتر گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز جشنواره عکس سلامت و روان در سطح ملی از جایگاه خوبی برخوردار بوده، به طوری که ۷۷ کشور دنیا در این جشنواره شرکت کرده و بیش از ۳۰۰۰ هنرمند در آن حضور دارند و بیش از ۱۸ هزار قطعه عکس نیز به این جشنواره ارسال شده است که در دو بخش آزاد و بخش سلامت و روان به رقابت خواهند پرداخت.

دبیر جشنواره عکس سلامت و روان با یادآوری اینکه این برنامه کار بسیار با ارزشی است؛ چرا که تلاش کردیم از زبان هنر برای عرصه سلامت و روان استفاده کنیم، تصریح کرد: یکی از مباحث مهم برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و امید به زندگی، بالا بردن سطح سواد سلامت مردم است، لذا معتقدیم مردم باید نسبت به اینکه چه مواردی باعث سلامت‌شان می‌شود، آگاهی داشته باشند.

صائینی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم باید در حوزه روان و مسائل روان‌پزشکی که بحث‌های بسیار وسیع و مهمی به‌شمار می‌رود، بیش از سایر موارد باشد، اظهار کرد: به همین دلیل این جشنواره می‌تواند ارتباط بسیار خوب و محکمی بین هنر و سلامت ایجاد کرده و برنامه وسیعی در این زمینه پایه‌گذاری کند.



رئیس مرکز بهداشت استان زنجان گفت: در جشنواره پنجم شاهد افزایش تعداد شرکت‌کنندگان هستیم که از این حیث تعداد عکاسان ۱۸ درصد و به لحاظ تعداد عکس‌ها نیز با ۱۵ درصد رشد مواجه هستیم و امیدواریم از این طریق بتوانیم در بالا بردن اطلاعات و آگاهی مردم و همه آن چیزی که می‌توان از طریق هنر به مردم اطلاع‌رسانی کرد، گام‌های بلندی برداریم.

صائینی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در مرحله داوری این جشنواره قرار داریم و امر داوری با حضور دو نفر از داوران بین‌المللی انجام می‌شود که در مجموع ۷ نفر داوری این جشنواره را بر عهده خواهند داشت، گفت: در نهایت تعداد ۱۰۰ قطعه عکس به مرحله چاپ و نمایشگاه راه خواهد یافت که از بین آن‌ها نیز ۱۰ عکس به‌عنوان عکس برتر انتخاب شده و ۳ نفر در هر بخش به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شده و از سایرین نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.