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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

سرپرست معاونت سیاسی استاندار اردبیل:

۹ درصد جمعیت اردبیل سالمندند/ خطر ۳ برابر شدن جمعیت پیر در استان

۹ درصد جمعیت اردبیل سالمندند/ خطر ۳ برابر شدن جمعیت پیر در استان

اردبیل - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: ۹ درصد جمعیت استان اردبیل را سالمندان تشکیل داده و جمعیت پیر روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شیری آراسته بعد از ظهر  یکشنبه در شورای ساماندهی سالمندان استان اردبیل تصریح کرد: تا ۲۰ سال آینده جمعیت پیر در استان سه برابر خواهد شد و باید از هم‌اکنون آمار جمعیت جوان و سالمند را در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدنظر قرار داد.

وی افزود: افزایش جمعیت سالمندان در استان اردبیل نیازمند توجه به روحیات و خواسته‌های این گروه بوده و با فراهم آوردن محیطی آرام و مفرح می‌توان به نیازهای روحی موجود پاسخ داد.

سرپرست معاونت سیاسی استاندار اردبیل یادآور شد: باید پارک‌ها و فضای سبز استان اردبیل برای بهره‌مندی مناسب کودکان و جمعیت سالخورده مناسب‌سازی شده و نیازمندی‌ تمامی گروه‌های سنی لحاظ شود.

آراسته به آمار جمعیتی سالمندان استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۵۱ درصد جمعیت سالمندان اردبیل را بانوان تشکیل می‌دهند و بر این اساس در مناسب‌سازی شهر به علایق و توانایی‌های این بخش از جامعه نیز باید توجه گردد.

به گفته وی در حال حاضر در استان اردبیل محلی برای تجمع و دور هم جمع شدن سالمندان به جز پارک‌ها وجود نداشته و نیازمند برنامه‌ریزی وسیعی برای برطرف‌سازی این قبیل از مشکلات هستیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل به طراحی کارت منزلت برای جامعه سالمندان استان اشاره کرد و افزود: ایجاد خانه امید برای سالمندان از جمله برنامه‌های ویژه‌ای است که می‌تواند در ساماندهی جامعه هدف مفید واقع شود.

کد مطلب 4511836
محمد میرزایی ناطق

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