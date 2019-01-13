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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

نشست آموزشی شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد

نشست آموزشی شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد

نشست آموزشی شوراهای انضباطی ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، در این نشست تعدادی از پرونده‌های انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها توسط دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی کشور انتخاب شده و دبیران دانشگاه‌ها بر اساس شیوه نامه‌های ابلاغی به بررسی و نقد آموزشی این پرونده ها می‌پردازند.

هدف از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان است.

این نشست با حضور دبیران و کارشناسان شورای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کرمان، بم، شهید بهشتی، سبزوار، فسا، سیرجان، یزد، شهرکرد، بندرعباس، زابل و جیرفت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شده است و تا روز ۲۴ دی ماه ادامه دارد.

کد مطلب 4511847

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