به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، در این نشست تعدادی از پرونده‌های انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها توسط دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی کشور انتخاب شده و دبیران دانشگاه‌ها بر اساس شیوه نامه‌های ابلاغی به بررسی و نقد آموزشی این پرونده ها می‌پردازند.

هدف از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان است.

این نشست با حضور دبیران و کارشناسان شورای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کرمان، بم، شهید بهشتی، سبزوار، فسا، سیرجان، یزد، شهرکرد، بندرعباس، زابل و جیرفت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شده است و تا روز ۲۴ دی ماه ادامه دارد.