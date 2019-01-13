به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک در نشست بعدازظهر یکشنبه کارگروه فرودگاه بین‌المللی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان بابیان اینکه نیازهای مرز هوایی شاهرود اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باید احصاء شود، بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رفع این مسائل اهتمام داشته باشند تا شاهد برطرف کردن نیازهای مرز هوایی شامل گمرک، پلیس امنیت، دفتر وزارت امور خارجه و ... در این فرودگاه باشیم.

وی بابیان اینکه شاهرود نقطه‌ای کلیدی درزمینهٔ حمل‌ونقل محسوب می‌شود، تأکید کرد: تمام موارد موردنیاز فرودگاه این شهرستان اعم از حمل بار به سایر کشورها و مسائل گمرکی و ... می‌بایست رفع شود گه برای این منظور جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط در استان سمنان برگزار می‌شود.

زیرساخت ارائه خدمات در فرودگاه بین‌المللی شاهرود

مدیر فرودگاه بین‌المللی شاهرود نیز در این نشست درباره تفاوت‌های مرز هوایی و فرودگاه بین‌المللی، گفت: تفاوت این دو زیرساخت تنها در ساعات عملیاتی بودن آن‌ها است فرودگاه بین‌المللی تمام زیرساخت‌ها اعم از گمرک، گذرنامه و پلیس و ... را به‌طور ۲۴ ساعته در اختیار دارد اما مرز هوایی تمام همین موارد تنها در ساعاتی که پروازی صورت می‌گیرد وجود دارد که این امر توجیه‌پذیر است چراکه هزینه‌ها بسیار زیاد هستند.

مرتضی حمید پور درباره نیازهای فرودگاه شاهرود نیز، بیان کرد: ابتدا باید این فرودگاه توسط شرکت فرودگاه‌های کشور در کتاب نقشه فرودگاه‌های جهان ثبت شود که قول مساعد این امر را اخذ کرده‌ایم بحث دیگر موضوع اختصاص بخشی به اداره گذرنامه، اطلاعات و اتباع خارجه است که این امر را نیز پیگیر هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از مباحثی که باید در مقوله فرودگاه بین‌المللی شاهرود درباره آن تصمیم سازی شود، مقوله ارائه خدمات به پروازهای بین‌المللی و کارگو است یعنی ما اعلام کنیم که می‌توانیم خدمات پرواز، قرنطینه و سایر موارد را در چه زمانی ارائه کنیم به دلیل اینکه اگر یک هواپیمای خارجی در این فرودگاه نشست توان خدمت‌رسانی به این هواپیما بدون دردسر وجود داشته باشد.

رئیس فرودگاه شاهرود با بیان اینکه ساز و کار ویژه ای برای فرودگاه بین المللی شاهرود مورد نیاز است، تاکید کرد: با همراهی دستگاه های ذی ربط می توان به خوبی در راستای تجهیز این فرودگاه گام های اساسی برداشت.