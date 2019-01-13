گمرک: ترخیص ۱۳هزار خودرو منوط به ابلاغ دستورالعمل وزارت صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی، مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در نامه ای به گمرکات کشور اعلام کرد که اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات، منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران است.

در نامه معقولی به گمرکات اجرایی کشور آمده است: به پیوست تصویر نامه هیات محترم وزیران به شماره ت/۱۳۷۱۶۱ ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ در خصوص شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودروهای سواری که تا تاریخ صدور مصوبه ابلاغی فوق الاشاره دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع ارسال و اعلام می دارد، اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مورد نظر منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ مصوبه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

خبرگزاری مهر صبح در خبری با عنوان «ترخیص ۱۳هزار خودروی دپو شده در گمرک منتظر آئین‌نامه وزارت صنعت» از این موضوع خبر داده بود.