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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

خبر مهر تائید شد؛

گمرک: ترخیص ۱۳هزار خودرو منوط به ابلاغ دستورالعمل وزارت صنعت است

گمرک: ترخیص ۱۳هزار خودرو منوط به ابلاغ دستورالعمل وزارت صنعت است

مدیرکل واردات گمرک اعلام کرد: اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مانده در گمرک، منوط به ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی، مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در نامه ای به گمرکات کشور اعلام کرد که اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات، منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران است. 

در نامه معقولی به گمرکات اجرایی کشور آمده است: به پیوست تصویر نامه هیات محترم وزیران به شماره ت/۱۳۷۱۶۱ ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ در خصوص شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودروهای سواری که تا تاریخ صدور مصوبه ابلاغی فوق الاشاره دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع ارسال و اعلام می دارد، اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مورد نظر منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ مصوبه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

خبرگزاری مهر صبح در خبری با عنوان «ترخیص ۱۳هزار خودروی دپو شده در گمرک منتظر آئین‌نامه وزارت صنعت» از این موضوع خبر داده بود. 

کد مطلب 4511856
سمیه رسولی

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