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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

تصویب پیشنهاد مسجدجامعی درباره لایحه طراحی و پایش نماهای شهر

تصویب پیشنهاد مسجدجامعی درباره لایحه طراحی و پایش نماهای شهر

پیشنهاد احمد مسجدجامعی درباره لایحه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهری تهران در شورای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی درخصوص ساختار کمیته بناهای شاخص، ذیل بند الف ماده ۴ با عنوان مرجع بررسی و رسیدگی به نمای بناها در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این یک ضرورت است که در کمیته‌های آئین‌نامه پیشنهادی یک شخصیت فرهنگی _ تاریخی هم حضور داشته باشد.

وی افزود: بحث در خصوص موارد مربوط به هویت و تاریخی بودن بناهای شاخص در حوزه تخصصی این افراد است، به عبارت دیگر تشخیص بناهای فاخر و تاریخی و با هویت به عهده خبرگان است و این در همه آئین‌نامه‌های مشابه نیز متعارف است.

این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

کد مطلب 4511857
نورا حسینی

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