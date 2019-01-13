تصویب پیشنهاد مسجدجامعی درباره لایحه طراحی و پایش نماهای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی درخصوص ساختار کمیته بناهای شاخص، ذیل بند الف ماده ۴ با عنوان مرجع بررسی و رسیدگی به نمای بناها در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این یک ضرورت است که در کمیته‌های آئین‌نامه پیشنهادی یک شخصیت فرهنگی _ تاریخی هم حضور داشته باشد.

وی افزود: بحث در خصوص موارد مربوط به هویت و تاریخی بودن بناهای شاخص در حوزه تخصصی این افراد است، به عبارت دیگر تشخیص بناهای فاخر و تاریخی و با هویت به عهده خبرگان است و این در همه آئین‌نامه‌های مشابه نیز متعارف است.

این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.