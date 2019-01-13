اداره باغ فین کاشان به روش هیئت امنایی تغییر می کند

نعمت الله اکبری در حاشیه سفر خود به کاشان، در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به موضوع بازآفرینی شهری طی دو سال اخیر به طور ویژه پرداخته شده است، اظهار داشت: هر استان که بتواند طرح های مناسب برای جذب بودجه در بافت فرسوده استان خود را ارائه کند، بودجه بازآفرینی شهری به آن استان تعلق می گیرد.

وی این موضوع را یک فرصت برای مدیران استانی دانست و افزود: در موضوع بافت های تاریخی پیشنهاد شده است از محل دخل و خرج آن بناها به بازسازی و نگهداری ابنیه تاریخی پرداخته شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از ارائه پیشنهاد اداره ابنیه تاریخی به صورت هیئت امنایی خبر داد و ابراز داشت: پیگیری در خصوص اداره هیئت امنایی ابنیه های تاریخی همت مسئولان بخصوص مدیران اداره کل میراث فرهنگی را می طلبد تا به نحوی که برخی از ابنیه های تاریخی به این طریق اداره شوند.

وی ضمن انتقاد از پایین بودن نرخ ورودی برای بازدیدکنندگان ابنیه های تاریخی گفت: این میزان نرخ ورودی برای بازدید از ابنیه های تاریخی در سایر کشورها به ۵۰ برابر میزان نرخ ورودی در کشور ایران می رسد و بر همین اساس تجدید نظر در ارتباط با این موضوع را می طلبد.