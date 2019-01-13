کارگاه آموزشی طراحی باحضوراستادیاقوتی درحوزه هنری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شریفی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه با حضور "حسن یاقوتی" و به مدت دو روز در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه برای علاقه مندان برگزار شد.

وی بیان داشت: این کارگاه در ادامه برگزاری سلسله کارگاههای تخصصی آموزشی هنر، در دو شیفت صبح و عصردر حوزه هنری برگزار شد.

شریفی افزود: ۱۵ نفر از هنرجویان رشته طراحی با هدف ارتقای سطح مهارت و کسب تجربیات برای شناخت فرمهای طراحی در این کارگاه حضور یافتند.

وی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی، براصلاح مفاهیم طراحی و تعریف درست و جدی هنر طراحی در دنیای معاصر تاکید و شیوه های رایج توسط استاد یاقوتی آموزش داده شد.

شریفی افزود: همچنین برخی آثار هنرمندان شرکت کننده در این کارگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.