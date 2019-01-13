  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

کارگاه آموزشی طراحی باحضوراستادیاقوتی درحوزه هنری برگزار شد

کارگاه آموزشی طراحی باحضوراستادیاقوتی درحوزه هنری برگزار شد

یاسوج- مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارگاه آموزشی طراحی با حضور طراح و نقاش مطرح کشور در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شریفی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه با حضور "حسن یاقوتی" و به مدت دو روز در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه برای علاقه مندان برگزار شد.

وی بیان داشت: این کارگاه در ادامه برگزاری سلسله کارگاههای تخصصی آموزشی هنر، در دو شیفت صبح و عصردر حوزه هنری برگزار شد.

شریفی افزود: ۱۵ نفر از هنرجویان رشته طراحی با هدف ارتقای سطح مهارت و کسب تجربیات برای شناخت فرمهای طراحی در این کارگاه حضور یافتند.

وی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی، براصلاح مفاهیم طراحی و تعریف درست و جدی هنر طراحی در دنیای معاصر تاکید و شیوه های رایج توسط استاد یاقوتی آموزش داده شد.

شریفی افزود: همچنین برخی آثار هنرمندان شرکت کننده در این کارگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4511863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها