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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

اردن درخواست میزبانی نشست گفتگو میان یمنی ها را بررسی می کند

اردن درخواست میزبانی نشست گفتگو میان یمنی ها را بررسی می کند

وزارت خارجه اردن امروز یکشنبه اعلام کرد که درخواست سازمان ملل برای میزبانی اردن از دومین دور از گفتگوهای میان یمنی ها هنوز در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خارجه اردن امروز یکشنبه اعلام کرد که درخواست سازمان ملل برای میزبانی اردن از دومین دور از گفتگوهای میان یمنی ها هنوز در دست بررسی است.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه اردن بیان کرد: با این درخواست با هدف سهیم شدن در حل بحران یمن با هماهنگی برادران تعامل خواهد شد و به زودی نتیجه و پاسخ به سازمان ملل داده خواهد شد.

این درحالی است که ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن قبلا اعلام کرده بود که کشورش درخواستی از سوی نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای میزبانی دور دوم گفتگو میان یمنی ها دریافت کرده است.

کد مطلب 4511868

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