۱۳۰ پنل خورشیدی در قشلاقات اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات عشایر استان اردبیل تصریح کرد: برای ارائه خدمات مناسب به عشایر استان، مرمت راه‌های عشایری، تامین آب و برق‌رسانی و ارائه تسهیلات اقتصادی و اشتغال زایی در اولویت قرار گرفته است.

وی از احداث ۹۰ کیلومتر راه عشایری از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مسیر تردد عشایر نیز مورد مرمت و هموارسازی قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان یادآور شد: برای برطرف سازی مشکل آب عشایر استان اردبیل بیش از ۸۰ دستگاه تانکر آبرسانی درنظر گرفته شده و ۱۰ تانکر سیار نیز در شهرستان‌های عشایرنشین استان تخصیص یافته است.

آذری ادامه داد: از طریق محل اعتبارات ملی نیز اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده تا زمینه آبرسانی ثابت به عشایر مناطق احمدلو و قشلاقات همجوار فراهم شود.

وی به ضرورت توجه به بیمه دام عشایر نیز تاکید کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه گذراندن امور زندگی عشایر متکی بر دام است، نیازمند توجه ویژه به بیمه دام بوده تا در صورت بروز بیماری یا اتفاقات مشابه با نظارت امور عشایر استان خسارت‌های لازم جبران گردد.

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: برای رونق تولید و فراهم شدن وضع بهتر اقتصادی عشایر، فعال سازی امکانات زیرساختی شرکت‌های تعاونی عشایری و اختصاص جایگاه‌های سوخت فسیلی در اولویت قرار گرفته و در این خصوص برنامه‌های ارزنده‌ای در نیمه دوم سال جاری تدارک دیده شده است.