دو باند بزرگ موادمخدر در استان البرز شناسایی و منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رضا شاکرمی عصر یکشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز که با حضور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در استانداری برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید برای بحث مواد مخدر در استان البرز چاره‌اندیشی شود، گفت: جلسات گذشته برای ما رضایت‌بخش نبود و انتظارات ما را برآورده نکرد.

وی در ادامه به ارائه گزارش کمیته حقوقی پرداخت و گفت: کمیته حقوقی یک کمیته فعال است و در آن به موضوعات مستدحثه حقوقی، قضایی و همچنین نحوه شناسایی اموال قاچاقچیان و چگونگی اقداماتی برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی باندهای مواد مخدر پرداخته می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به برگزاری پنج جلسه کمیته حقوقی در استان، گفت: اقداماتی خوبی ازجمله شناسایی و انهدام دو باند معروف و بزرگ در استان انجام‌شده است. یک باند در شهرستان ساوجبلاغ با همکاری اداره اطلاعات و نیرو انتظامی شناسایی و یک باند دیگر در کرج توسط اداره اطلاعات شناسایی شد.

شاکرمی تأکید کرد: اموال قابل‌توجهی منقول و غیرمنقول ازجمله چند ملک از این دو باند شناسایی و توقف شده است.

وی با بیان اینکه باندهای دیگری نیز شناسایی و متلاشی‌شده است، گفت: اموال توقف شده باندهای منهدم شده قابل‌توجه بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه داد: بنده اعتقاددارم در بحث مواد مخدر ضربه زدن به بنیان‌های مالی افراد حرف اول را می‌زند و از اهمیت بالایی برخوردار است.

شاکرمی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت کلاس‌های آموزشی برای ضابطان در دادگستری، گفت: به موضوع پول‌شویی و ضربه زدن به بنیان‌های مالی این قبیل افراد در کلاس‌های آموزشی ضابطان پرداخته می‌شود.

وی به طراحی برگه‌های برای مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: برای کشفیاتی که در استان انجام‌شده باید از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات استان تشکر و قدردانی کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در بخش دیگری به وضعیت محله خط چهار حصار اشاره کرد و گفت: در این منطقه با مشکلاتی مواجه بودیم، این منطقه یکی از مراکز مهم توزیع مواد مخدر باوجود ۱۰۰ خانه (شیره‌کش خانه) بود که با اجرای عملیات‌های سنگین پاک‌سازی و ۱۲۰ خانه مهروموم شد.

شاکرمی با تأکید بر اینکه خانه‌های مهروموم‌شده باید تعیین تکلیف شود، گفت: زمین‌هایی در این منطقه وجود دارد که ملی مربوط به دولت است، افراد طی سالیان گذشته آلونک‌های فاقد مجوز ساخته‌اند.

وی در ادامه به موضوع ماده ۱۶ اشاره کرد و گفت: برای جانمایی زمین برای ساختن اردوگاه ماده ۱۶ در دادگستری جلساتی تشکیل شد. با عدم اجرای طرح مسکن و شهرسازی اخطار داد که زمین برگردانده شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تأکید بر اینکه این مهم اگر به بهزیستی سپرده شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، گفت: شورای مبارزه با مواد مخدر باید مسائل مالی این مهم را بررسی کند.

شاکرمی با بیان اینکه البرز هم‌جوار با تهران است، گفت: البرز از سرریز مشکلات تهران در امان نیست، باید برای غرب استان تهران و البرز اردوگاه ساخته شود.

وی در خصوص اموال مصادره شده و یا توقیف‌شده، گفت: این اموال یا منقول یا غیرمنقول هستند، نگهداری از اموال غیرمنقول نیازمند هزینه است که باید موردتوجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تأکید کرد: اموال منقول مانند خودروها نیز نیازمند مدیریت است.