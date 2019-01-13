معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر این اساس با حکم وزیر کشور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی که پس از یک سال این معاونت با سرپرستی اداره می‌شد، منصوب شد.

گفتنی است، ولی الله حیاتی که پیش از این به عنوان فرماندار خرمشهر فعالیت می‌کرد، سابقه فرمانداری مهران و ایلام را نیز در کارنامه خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، معاونت عمرانی فرمانداری دهلران، فرماندار شهرستان مهران، فرماندار شهرستان ایلام، مشاور اجرایی استاندار ایلام، مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ایلام، معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر از جمله سوابق ولی‌الله حیاتی است.

لازم به ذکر است، پیش از این محمود ثمینی فرماندار بجنورد، سرپرستی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی را بر عهده داشت.