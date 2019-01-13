۵ هزار میلیارد تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد/ایجاد۶۴ هزار شغل

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری گیلان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد، افزود: گیلان از جمله استانهایی است که می تواند در جریان اقتصادی کشور در حوزه تولید رونق ایجاد کند.
منصوری به دو اولویت دولت اشاره کرد و افزود: اشتغال فراگیر با محوریت اجرای طرح تکاپو، توسعه دستگاهها، خوداشتغالی در سطح ملی و منطقهای و اشتغال روستایی با بهرهگیری از صندوق توسعه ملی و توسعه بخش روستایی دو اولویت دولت است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان طرح در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر به بانکهای عامل معرفی شدهاند، گفت: از این میزان حدود ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح به تصویب رسیده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه بانکها تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشتهاند، بیان کرد: ۵ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که برای ۶۴ هزار نفر اشتغالزایی انجام شود.
وی با اشاره به توجه ویژه وزارتخانه به اشتغال روستایی، توسعه کسب و کارهای روستایی و سنتی، ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. این نوع کسب و کار هم سبب افزایش تولیدات و هم جذب گردشگر می شود.
منصوری با بیان اینکه تعیین رستهها در بخش روستایی از وظایف قانونگذار بوده و امکان بازبینی در این رستهها وجود دارد، گفت: در زمینه ضمانت بانکی باید از روستاییان حمایت شود. می توان از خانههای روستایی به عنوان ضمانت بانکی استفاده شود.
وی با تأکید براینکه دستگاههای اجرایی از هرگونه دخالت در فرآیند قبل از مراجعه به بانک جدا خودداری کنند، افزود: به هیچ عنوان دستگاههای اجرایی حق دریافت وثیقه از داوطلبان را ندارند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون تأکید کرد: درصورت اثرگذار بودن طرح اشتغال روستایی در زمینه اشتغال پایدار این طرح در سال آینده نیز اجرایی می شود.
وی همچنین به وضعیت شهرستان لنگرود اشاره و اظهارکرد: مسئولان این شهرستان باید طرح توسعه اقتصادی ۱۰ ساله تهیه و تدوین کرده و براساس آن تمام وظایف و برنامهها تعیین شود.
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