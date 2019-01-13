خط و نشان یک قطری برای گلزنان ایرانی/پنجمین ۴ گله تاریخ جام

به گزارش خبرنگار مهر، در ۱۶ دوره گذشته جام ملتهای آسیا تنها ۴ بازیکن موفق به زدن ۴ گل در یک بازی شده بودند که ۲ تن از آنها ایرانی بودند.

بهتاش فریبا و علی دایی اولین و دومین بازیکنانی بودند که در تاریخ این مسابقات در یک بازی ۴ بار گلزنی کرده بودند.

بهتاش فریبا در سال ۱۹۸۰ و در دیدار ایران مقابل سنگاپور برای اولین بار در تاریخ این مسابقات این اتفاق را رقم زد و پس از او علی دایی در جام ملتهای ۱۹۹۶ امارات مقابل کره جنوبی.

سومین و چهارمین بازیکنی که در تاریخ این مسابقات موفق به زدن ۴ گل در یک بازی شده بودند «اسماعیل عبداللطیف» از بحرین در سال ۲۰۱۱ و «حمزه الدردور» از اردن در سال ۲۰۱۵ بودند.

تیم ملی فوتبال قطر امروز و در مقابل کره شمالی موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر پیروز شود و «المعز علی عبدالله» مهاجم این تیم به تنهایی ۴ بار موفق به گلزنی شد تا نام وی بعنوان پنجمین فوتبالیستی که در تاریخ مسابقات جام ملتهای آسیا موفق به زدن ۴ گل در یک بازی شده ثبت شود.

المعز علی با این ۴ گل جمع گل های زده اش را به ۵ رساند تا بالاتر از سردار آزمون بهترین گلزن جام ملتهای آسیا تا به امروز باشد.