به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی بعد ار ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه سوگواره عکس (موبایلی) آسمانی‌ترین زمینی که به میزبانی تالار هنر فرهنگ‌سرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شد، افزود: امروز نیاز است که با برگزاری چنین برنامه‌هایی، زمینه‌ای را فراهم آوریم که ارتباط انسان با آفریننده هنر و خالق هستی، بیش از گذشته شود.

وی با بیان اینکه هنر یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در ارتباط‌گیری انسان با خالق هستی، نقش به‌سزایی دارد، تصریح کرد: اگر انسان بتواند از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده کند، بی‌تردید قدرتی که در ابزار هنر نهفته است، خواهد توانست به عمق لایه‌های تاریخ نفوذ کند، به همین خاطر برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه را برای نقش‌آفرینی هنر در زندگی انسان فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه انسان در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به برقرار ارتباط با خالق هستی دارد، ادامه داد: اهمیت این ارتباط‌گیری از آنجا نشأت می‌گیرد که به قول مولوی، همه ما از خدائیم و به سوی او خواهیم شتافت، بنابراین دنیای پر زرق و برق امروزی نباید ما را از قرب الهی دور کند و در این بین، هنر و زیبایی‌های آن می‌تواند انسان را به آرامش رسانده و به خدا نزدیک‌تر کند.

خاتمی در ادامه، گریزی به جنبه‌های مختلف هنر در واقعه عاشورا زد و با بیان اینکه صحنه‌های زیبای اربعین، جلوه‌ای از ماندگارترین هنرها به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: آنچه که امروز از واقعه کربلا و روز عاشورا باقی‌ مانده، تصویری است که به واسطه هنر از این رویداد تاریخی در اذهان عموم نقش می‌بندد و این به معنای استفاده درست از ظرفیت‌هایی است که در هنر وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه امروز می‌توان بسیاری از ارزش‌های دین و جامعه دینی را با زبان هنر بیان و ظرفیت‌های آن را به جامعه نشان داد، خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری زبان هنر بسیار بالا و عمیق است، از این رو می‌توان با استفاده از این ابزار، کاستی‌هایی را که تا به امروز در بخش‌های مختلف داشته‌ایم، با این زبان بیان کنیم.