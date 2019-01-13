رایزنی رئیس جمهور مصر و شاه اردن در امان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن بر اهمیت از سرگیری مذاکرات سازش میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بر اساس راهکار دو کشوری و طرح صلح عربی با هدف حل و فصل عادلانه و فراگیر برای موضوع فلسطین تاکید کردند!

السیسی در جریان این دیدار بر روابط شاخص میان مصر و اردن تاکید و اعلام کرد: مصر به تقویت این روابط و توسعه آن در همه زمینه ها اصرار دارد.

رئیس جمهور مصر که در امان به سر می برد بر هماهنگی میان دو کشور درباره موضوعات مشترک تاکید کرد و از تمایل برای تقویت اقدام عربی مشترک برای مقابله با چالشهای متعددی که امت عربی با آن روبرو است، خبر داد.