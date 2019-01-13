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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

رایزنی رئیس جمهور مصر و شاه اردن در امان

رایزنی رئیس جمهور مصر و شاه اردن در امان

رئیس جمهور مصر که در اردن به سر می برد با پادشاه این کشور به رایزنی درباره موضوعات مختلف پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن بر اهمیت از سرگیری مذاکرات سازش میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بر اساس راهکار دو کشوری و طرح صلح عربی با هدف حل و فصل عادلانه و فراگیر برای موضوع فلسطین تاکید کردند!

السیسی در جریان این دیدار بر روابط شاخص میان مصر و اردن تاکید و اعلام کرد: مصر به تقویت این روابط و توسعه آن در همه زمینه ها اصرار دارد.

رئیس جمهور مصر که در امان به سر می برد بر هماهنگی میان دو کشور درباره موضوعات مشترک تاکید کرد و از تمایل برای تقویت اقدام عربی مشترک برای مقابله با چالشهای متعددی که امت عربی با آن روبرو است، خبر داد.

کد مطلب 4511889

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