سیستم مدیریتی کشور در گِل مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جمع جهادگران عرصه دفاع مقدس و سازندگی کشور، گفت: خوشحال هستم یک بار دیگر برادران عزیزی که در سال های مظلومیت ملت ایران، آستین همت خود را بالا زدند و به کمک امام و مردم شتافتند را می بینم.

وی با بیان اینکه خاطرات من و مردم ایران با شما فراموش ناشدنی است، خاطرنشان کرد: آن زمانی که همه دنیا در یک طرف قرار گرفته بودند و می خواستند با جنگ، راه ما را سد کنند، شما به میدان آمدید. آن زمان همه کشورهای بزرگ حامی صدام بودند و آن قدر کمک کرده بودند که خودشان به وحشت افتاده بودند، شما به جبهه ها آمدید.

دبیر مجع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: یادم است که صدام در روزهای بعد از جنگ به آقای ولایتی گفته بود که آمریکایی ها می خواهند به ما حمله کنند، چون از سلاح هایی که من دارم می ترسند. او می دانست که آمریکا برای نابودی تسلیحات بعثیون به عراق حمله خواهند کرد برای همین به کویت حمله کرد تا بتواند در برابر عقب نشینی از کویت با دنیا مذاکره کنند.

رضایی گفت: شما با چنین دیوانه ای روبرو شدید و توانستید تمام سرزمین هایتان را آزاد کنید. در دویست،سیصدسال اخیر این جنگ تنها نبردی بود که بچه های انقلاب، محاسبات را به هم ریختند و پیروز شدند؛ خدا شهدای جهادگر را رحمت کند. بسیاری از شهدای جهاد را در خاطر دارم.ایثار آنها و کار شما بزرگ بود.

وی گفت: امروز همان سوال که شما در دهه ۶۰ به آن پاسخ دادید، دوباره در اقتصاد پیش روی ملت ایران، گشوده شده است. ایران را با تحریم در محاصره قرار داده اند. با بی تعهدی به توافقات در روز روشن می گویند نمی خواهیم ایرانیان چهلمین سالگرد انقلابشان را جشن بگیرند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با برشمردن شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، گفت: در چنین شرایطی روی کمک کشورهای خارجی نمی شود حساب کرد. مردم این سوال را دارند که چه کسی به فکر ما خواهد بود و به ما کمک خواهد کرد. اول مخاطب این سوال، بچه های سپاه و بسیج هستند که تجارب و افتخاراتشان می تواند راهگشا باشد.

رضایی با بیان اینکه تاریخ هیچ بهانه ای برای فعالیت نکردن در عرصه آبادانی را از ما نخواهد پذیرفت، اظهارداشت: موانع نمی تواند بهانه ی خوبی برای عدم کمک به مردم باشد.

وی خطاب به جهادگران فعال در عرصه اقتصادی، تاکید کرد: من از فعالیت های شما در سازندگی حمایت می کنم. زمانی برای عدم ادغام شما به سردار فضلی متوسل شدم و جلوی حذف این مجموعه را گرفتم و همچنان از شما حمایت خواهم کرد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترامپ می خواهد فروش نفت ایران را به صفر نزدیک کند و کشور را در تامین حقوق کارمندان با مشکل روبرو کند.

رضایی با بیان اینکه در این جنگ شدید اقتصادی، نیروهایی که توان مدیریت در صلح را دارند نمی توانند کاری انجام دهند، تصریح کرد: مدیریت در حالت صلح و در حالت جنگ، دو نوع است. در این شرایط باید نیروهای انقلابی وارد عمل شوند و از کارهای پراکنده خودداری کنند و به کارها طبق یک هدف گذاری جهت بدهیم و نحوه پروژه پذیری دوستان در استراتژی دو تا پنج ساله تغییر کند؛ دوستان جهادگر منتظر منابع دولتی نباشند.

وی گفت: ایده های مختلفی هست، مثلا منطقه ای خاص را در هر کجای کشور با سرمایه و کمک مردم، در کوتاه مدت آباد کنیم. این جنب و جوش جهادگران به مردم و دولتمردان امید خواهد داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در سال اول جنگ، مشکلات ما زیاد بود، یادآوردشد: بچه های انقلاب پراکنده بودند و نمی توانستیم عملیات های بزرگ انجام دهیم. مهم ترین کار این بود که همت و احمد متوسلیان ها را به هم وصل کردیم. تیپ و قرارگاه انجام دادیم. در کنار هم ثامن الائمه و طریق القدس و بیت المقدس را انجام دادیم و مردم پیشرفت را دیدند و بن بست جنگ شکسته شد.

رضایی تاکید کرد: الان سیستم اداری و مدیریتی کشور در گل مانده است و در بمباران اقتصادی دشمن، دچار به هم ریختگی شده است، نمی شود دست روی دست گذاشت و تسلیم شد. دشمن می خواهد انتقام این چهل سال را از مردم انقلابی ما بگیرد. انقلابیون باید راه را باز کنند.

وی با بیان اینکه ما باید برای خدا کار کنیم و به ملت مان و رهبرمان گزارش بدهیم، گفت: باید به فکر ملت ایران باشیم و در کنار هم فکر کنیم.

در ابتدای این جلسه، شمایلی، مدیر شرکت جهاد نصر ضمن خوش آمدگویی به محسن رضایی به معرفی جمع حاضر در این نشست پرداخت و گفت: جمع زیادی از مدیران حاضر در جلسه، در دوران دفاع مقدس، در شمار جهادگران و سنگرسازان بی سنگر بودند و سهام داران این گروه هشتاد هزار نفر از ایثارگران و جهادگران و خانواده های آنان هستند.

در ادامه جلسه، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور در سال های اخیر و چشم انداز اقتصاد مقاومتی در ایران ارائه کرد و جمعی از مدیران شرکت های عضو گروه تلاشگران، نظرات و دیدگاه های خود را طرح کردند.