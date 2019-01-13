به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِکانومیک تایمز، «سوشما سواراج» وزیر خارجه هند در نشست وزرای خارجه کشورهای «آسیای مرکزی و هند» در شهر سرمرقند واقع در تاشکند گفت: دهلی نو در راستای بازسازی این کشور و کمک به رشد و توسعه کشور افغانستان ۳ میلیارد دلار به کابل کمک می‌ کند.

وزیر خارجه هند در این خصوص افزود: هند از دولت افغانستان در تلاش برای ایجاد یک ساختار دموکراتیک، صلح جو و با ثبات حمایت می‌ کند. دهلی نیو نیز در این روند دارای منافعی است.

این در حالیست که هند به همراه برخی از کشورهای آسیای میانه همراه با افغانستان امروز یکشنبه در نشست مذکور همه اَشکال تروریسم را محکوم کرده و بر لزوم همکاری و هماهنگی با یکدیگر در مقابله با این پدیده شوم تأکید کردند.

در بیانیه پایانی نشست امروز «گفتگوهای آسیای میانه و هند» که با شرکت افغانستان برگزار شده بود بر مبارزه بی امان با تروریسم تأکید شد.